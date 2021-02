Home » Tv » Barbara D’Urso » Barbara d’Urso, nuova indiscrezione: è fidanzata da due mesi

Barbara d’Urso sarebbe innamorata. L’indiscrezione arriva da il sito Giornalettismo certo che una delle Regine di Mediaset stia frequentando un uomo ormai da quasi due mesi. Un amore scoppiato all’improvviso che sembra aver portato dei benefici nell’umore della conduttrice…

Barbara D’Urso è innamorata? Si è fidanzata? Per il il sito Giornalettismo assolutamente sì. E viene fatto anche il nome del suo presunto compagno. L’indiscrezione non prevede smentite: “Barbara è fidanzata da due mesi ed è innamoratissima”. Sarà vero? I colleghi sono sicurissimi: “Siamo pronti ad accettare, ad accogliere la smentita da parte della conduttrice Barbara D’Urso e sappiamo che lei è da sempre restia a comunicare, a parlare dei suoi nuovi amori”.

E così è stato in effetti la scorsa settimana quando la conduttrice di Pomeriggio 5 si è presa uno spazio per smentire le parole di Memo Remigi. Parole che l’avrebbero ferita e non poco: “Non ho avuto una storia con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa. È una cosa che mi ferisce ho educato i miei figli con il rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque e quindi volevo fare precisazione”. Ora cosa farà? Smentirà anche questa indiscrezione? Ma soprattutto lui chi è?

Leggi anche: Domenica In, Mara Venier e Maria De Filippi: accoglienza da Regine

Chi è il Principe azzurro di Barbara d’Urso?

Per far capitolare Barbara d’Urso si deve trattare sicuramente di un Principe azzurro. Sicuramente lo è per lei. Ma di chi stiamo parlando? Il sito in questione aggiunge ulteriori particolari sulla presunta love story indicando anche il possibile nome di lui. Barbara d’Urso sarebbe fidanzata con Francesco Zangrillo, un assicuratore che non avrebbe nessun grado di parentela con il primario dell’ospedale San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo.

Sempre secondo le indiscrezioni, i due si sarebbero conosciuti a dicembre con la complicità di amici in comune e avrebbero trascorso le vacanze di Natale insieme nella casa della conduttrice a Capalbio…