andrea-iannone-ritrova-l’amore

Andrea Iannone paparazzato a Milano, in compagnia di Natasha Tozzi, figlia del celebre cantautore Umberto. La coppia ha pranzato insieme in un noto locale del centro, per poi dirigersi verso la casa del campione di motociclismo, a Lugano. È amore?

Senza la sua moto, il suo più grande amore, Andrea Iannone sembra essere concentrato sulla sua vita privata. O almeno così sembra dalle foto scattate dal settimanale “Chi”. Il bel centauro noto per le sue sfortunate storie d’amore con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis è stato paparazzato nel cuore di Milano, in un noto locale di Corso Garibaldi, in compagnia di Natasha Tozzi, figlia del cantante Umberto.

I due si sono dati appuntamento all’ora di pranzo con la speranza probabilmente di non essere ‘pizzicati’ dai fotografi. E invece no. Pranzo documentato. E dalle foto pubblicate, sull’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, sembra già esserci una certa affinità tra i due, una complicità fatta di sguardi. Un’intesa che probabilmente dura già da un po’ di tempo.

Natasha Tozzi avrebbe avuto una storia con Stefano Ricucci

Andrea e Natasha probabilmente si accorgono della presenza dei fotografi e per questo, per allontanare ogni sospetto, scelgono di uscire separatamente, prima lei, poi lui. Ma la direzione è la stessa. Direzione macchina del campione del Moto GP, fermo per squalifica fino al giugno 2023.

Iannone avrebbe poi accompagnato Natasha a prendere la sua macchina in zona Stazione Centrale e insieme si sarebbero diretti verso Lugano, verso la casa in cui vive il campione per trascorrere anche la serata insieme.

Insomma una nuova bellissima fiamma per Andrea, che nella sua vita da playboy avrebbe collezionato flirt e storie d’amore con Belen Rodriguez, con Giulia De Lellis ma anche con Soleil Sorge e Cristina Buccino. Ora tocca a Natasha scaldare il suo cuore. La figlia di Umberto Tozzi ha 31 anni e di professione fa la modella e influencer. Nel suo passato anche una presunta liaison con l’immobiliarista Stefano Ricucci, ex marito di Anna Falchi.