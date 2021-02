anche-natalia-bryant,-la-figlia-del-campione-kobe,-firma-come-modella-con-l’agenzia-img

NEW YORK – Giovani, carine e molto occupate sui social. Pure Natalia Bryant, 18 anni da pochi giorni – sì, la figlia del campione di basket Kobe, morto in un incidente aereo un anno fa insieme all’altra figlia, Gianna – entra nella squadra di nuove modelle della Img. Ovvero, la super agenzia con sedi a Londra, Parigi Milano e New York che nella sua scuderia, in passato, ha coltivato talenti come Haidi Klum e Gigi Hadid: insomma il top delle Top. È stata lei stessa ad annunciare la firma attraverso un post su Instagram: dove d’altronde conta 2.3 milioni di follower.

Natalia, una bella ragazza formosa, che nelle sue foto sfoggia sempre un sorriso malinconico firma dunque con quella stessa agenzia che di recente ha messo sotto contratto pure la poetessa afroamericana Amanda Gorman, insieme a Ella Emhoff, la figliastra della vicepresidente Kamala Harris (nata dal primo matrimonio del “Second Gentleman” Doug). “Amo la moda fin da quando ero bambina” ha scritto la giovane Bryant annunciando il contratto.

“Sogno da sempre di fare la modella. Ho molto da imparare ma questa è una grande opportunità di crescita personale”. E pazienza se l’annuncio arriva in un momento particolarmente triste, proprio il giorno in cui è stato rivelato cosa ha provocato la caduta dell’elicottero dove sono morti padre e sorellina: il “disorientamento” spaziale del pilota, entrato in una nuvola.

Le reazioni al nuovo lavoro di Natalia sono state entusiaste, facendo sparire ogni tristezza. Su tutte quella della madre, Vanessa: “Sono molto orgogliosa di lei, ha mostrato una forza straordinaria”. Maja Chiesi, vicepresidente dell’agenzia, ha invece detto: “Natalia ha un futuro brillante davanti a sé. Siamo onorati di collaborare con lei per dare forma alla sua carriera nel mondo della moda”. E a complimentarsi è stata soprattutto una star del tappeto rosso come Gigi Hadid che le ha scritto: “Benvenuto Angelo”.

Anche se l’arrivo di nuove modelle, ragazzine giovanissime, carine (ma non belle), ma soprattutto super influencer grazie all’ampio seguito che hanno sui social – i profili Instagram delle tre nuove leve messe insieme superano gli 8 milioni di followers – sembra proprio segnare il tramonto della generazione precedente di top model. Una sorta di svolta nell’ideale di bellezza americano, più aperto ed inclusivo. Un cambio sancito, d’altronde, pure dall’uscita da Img della biondissima top Gisele Bündchen.

La moglie del campione di football Tom Brady alla sua decima vittoria al SuperBowl, già ex fidanzata di Leonardo Di Caprio. A 40 suonati e dopo 22 anni trascorsi in quella scuderia ha deciso di mollarli e farsi rappresentata dalla sorella gemella Patricia. Per motivi personali. Ma certo il suo look non si sposa più tanto bene con la nuova ricerca di volti e stili particolari.

“Autenticità: ecco cosa cercano in questo momento consumatori e grandi marchi” aveva d’altronde già detto Ivan Bart, presidente di Img, quando Ella Emhoff aveva firmato il contratto: “Non si tratta più di forma del corpo, taglia o genere sessuale”. I canoni di bellezza si fanno più inclusivi. Ma soprattutto, la moda vuol dar spazio alle influencer.