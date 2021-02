adidas:-la-nuova-linea-“ultraboost-21”

Spread the love

Adidas è il leader delle sneakers sportive, anche in ambito sportivo professionale; la tecnologia “boost”, lanciata ormai otto anni fa, si è evoluta, portando ad un modello lanciato alla fine di gennaio 2021, le “ultraboost 21”. Ecco tutte le caratteristiche di questo modello al quale hanno partecipato designer e sportivi.

Per molti sono sinonimo di comodità e stile, per altri, come gli “addetti ai lavori” del mondo del running, sono esempio di qualità e performatività.

Adidas è una delle aziende leader che, cavalcando l’onda degli ultimi anni, ha espanso il suo dominio oltre i confini dell’abbigliamento sportivo; negli scatti di numerosi influencer sono apparse felpe adidas vintage, favorendo la fusione tra eleganza e street style.

Come ben noto, Adidas non è solamente un marchio di sneakers che punta al design, ma anche alla performatività dei prodotti, adatti per una clientela più professionale.

Leggi anche: Prada e Adidas presentano le nuove sneakers di lusso

La tecnologia boost, lanciata nel 2013, è arrivata alla sua quarta generazione, allineandosi perfettamente con il “mood” di tutte le scarpe sportive, puntando al risparmio e il “riciclo” di energia.

Le adidas Ultraboost 21: prezzo e caratteristiche

Le nuove “ultraboost 21” pesano solamente 340 grammi ma, grazie alla tecnologia utilizzata per la realizzazione del modello, dopo un breve utilizzo si avrà l’impressione di indossare una scarpa molto più leggera.

Realizzata in maniera “ecologica” la scarpa possiede il 50% di materiale riciclato, più nello specifico, di Primeblue, il materiale di Parley Ocean Plastic, ricavato direttamente dagli oceani.

L’usura della scarpa inoltre è stata considerevolmente limitata, grazie alla collaborazione con Continental, noto marchio di pneumatici che ha contribuito alla realizzazione della suola.

Tutte le nuove scarpe da running sono dotate di un “effetto molla” che aiuta considerevolmente il corridore nella sua attività, questo perché la Linear Energy Push, ossia la tecnologia LEP, aumenta del 15% la flessione della sezione anteriore della scarpa, creando un effetto di “scatto assistito“.

Insieme al lancio del nuovo modello, inoltre, Adidas ha presentato un’indagine condotta per gli “abitué” del running ed i professionisti: a tutti gli intervistati è stato chiesto di spiegare in che modo il Covid abbia influito nell’attività di corsa. Dato considerevole è che oltre il 58% degli intervistati si è sentito “svuotato” dalla pandemia, perdendo anche l’interesse per l’attività.

Potrebbe interessarti: Adidas e Kid Cudi per le nuove Vadawam 326

Le ultraboost 21 sono attualmente disponibili negli stores ufficiali adidas, sia online che in store, ad un prezzo di circa 180 euro.