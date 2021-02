25enne-uccisa-dal-suo-cane:-emergono-differenti-versioni-sul-loro-rapporto

Spread the love

25enne ha perso la vita per via dell’attacco del suo cane avvenuto mentre dormiva. La tragedia è avvenuta in Inghilterra. Emergono differenti versioni sul loro rapporto.

Aveva solo 25 anni. E’ morta a seguito dell’attacco del suo cane nell’appartamento di famiglia. La tragedia è avvenuta in Inghilterra mentre la giovane dormiva. La 25enne viveva a Birmingham. Il suo nome era Keira Ladlow. Si trovava in casa quando è accaduto il terribile epilogo avvenuto lo scorso venerdì. Mentre dormiva il cane presente nell’abitazione l’ha assalita all’improvviso. La notizia è apparsa sul Sun.

Il cane che ha sbranato la giovane sembrerebbe essere un bullmastiff. Si tratta di una razza molto pericolosa sia per la stazza che per la dentatura tuttavia affettuoso con le persone di sua conoscenza. Sono emerse tuttavia altre voci secondo le quali si tratterebbe di uno staffordshire bull terrier, sempre contraddistinto da grande irruenza. Secondo alcune fonti sarebbe stata lei stessa a trovare il cane randagio salvandolo dalla strada.

La ragazza gestiva un bar nella cittadina e viveva insieme alla sua famiglia. E’ stata ritrovata priva di vita nel letto. Il cane ha attaccato il braccio ridotto a brandelli dai morsi.

25enne morta per attacco del suo cane: differenti versioni sul loro rapporto

Al momento dell’accaduto la ragazza si trovava sola nell’abitazione. Le sue grida disperate hanno allarmato i vicini che subito hanno contattato le forze dell’ordine. Immediato l’intervento degli agenti che hanno trovato la ragazza morta nel letto.

La giovane aveva la passione per i cani e sembrava che l’esemplare incriminato si fosse ambientato nella nuova sistemazione. Quest’ultimo avrebbe colmato il vuoto lasciato dal precedente cane. Si tratta di un pitbull, mancato per via di un tumore qualche tempo prima. Tuttavia sono emerse voci differenti.

Alcuni vicini avrebbero dichiarato che la giovane non avesse instaurato un buon rapporto con lui e che avesse paura del cane. Dopo la vicenda è stato sequestrato e si procederà con la procedura per abbatterlo.