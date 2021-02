you-3,-nuovi-personaggi-dal-cast-di-after-e-sabrina

You 3 stagione uscita: nel 2021

You 3 stagione: sono ufficialmente iniziate le riprese di You 3 stagione, che lunedì 2 novembre ha inaugurato la produzione dei nuovi episodi posticipati a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. “Raccomandiamo di stare ad almeno due metri di distanza da Joe Goldberg. La terza stagione di YOU è in produzione” ha annunciato l’account ufficiale della serie pubblicando una foto del protagonista Penn Badgley con indosso una mascherina ispirata alla serie.

Nella giornata di martedì 14 gennaio 2020 Netflix ha ufficializzato il rinnovo, a meno di venti giorni dall’esordio della seconda stagione avvenuto lo scorso 26 dicembre.

Il debutto dei nuovi episodi che costituiscono la terza stagione è atteso nel corso del 2021 su Netflix. Emerge lunedì 16 dicembre la notizia che la produzione di You 3 si è aggiudicata la California Tax Credit per il 2020. Il 7 febbraio 2020 Sera Gamble, creatrice della serie, annuncia sul suo profilo Twitter che la lavorazione della stagione 3 di You era cominciata.

Inizialmente previste per l’estate, le riprese della terza stagione di You sono state posticipate a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

La scrittura delle sceneggiature era ancora in corso la scorsa primavera, ma gli le riprese degli episodi di You 3 dovrebbero prendere il via a novembre a Los Angeles e in altre location della California, stando a quanto riportato dal ben informato Daniel Richtman. Si continuerà a girare fino ad aprile 2021 con rigidi protocolli di sicurezza anti-Covid.

Coincidentalmente, il terzo libro della saga di Sara Kepnes intitolato “You Love Me” debutta nelle librerie statunitensi il 6 aprile del prossimo anno.

You 3 stagione trama: anticipazioni

Victoria Pedretti nei panni di Love Quinn in YOU. Credits: Netflix.

You è tornato a un anno esatto dal debutto della prima stagione con gli episodi della seconda. You 2 su Netflix esce il 26 dicembre nel 2019 con nuovi episodi. Il secondo capitolo della storia di Joe Goldberg è ispirato al secondo romanzo di Kepnes, Hidden Bodies, e vede lo stalker pluriomicida trasferirsi da New York a Los Angeles. Il finale della stagione 1 di You lascia molte questioni in sospeso, tra il ritorno a sorpresa di Candace, ex fidanzata di Joe data per morta, e la tragica fine di Beck.

Il continuo della storia nella stagione 3 era già stato previsto. In un’intervista rilasciata al sito Cosmopolitan.co.uk, la co-creatrice di You ha dichiarato: “la serie potrebbe continuare con la stagione 3, ma questa decisione dipende da chi sta ai vertici. Speriamo che tante persone guardino la serie e che possa andare avanti”. Il futuro di You 3 stagione è stato deciso da Netflix: la terza stagione diventerà presto realtà.

Sera Gamble aveva già un’idea per la terza stagione di You. “Abbiamo un’idea per la stagione 3 che è così entusiasmante che gli autori ne parlano quotidianamente. Incrocio le dita e aggiungo soltanto che spero che avremo l’occasione di continuare a fare questa serie”.

You 3 libro: in arrivo altri due romanzi da Caroline Kepnes

Caroline Kepnes, l’autrice dei libri su cui si basa la serie, è al lavoro sul terzo e sul quarto romanzo della saga di Joe Goldberg. Dopo You e Hidden Bodies, la storia di Joe continuerà con due romanzi inediti.

Nel terzo romanzo “You Love Me”, all’esordio in primavera dalla casa editrice americana Random House e con un quarto in cantiere, Joe si trasferisce nell’area degli Stati Uniti chiamata Nord-ovest Pacifico: ha in progetto di diventare un uomo di famiglia, ovviamente nella sua maniera peculiare.

You 3 stagione cast: attori e personaggi

YOU 3: Penn Badgley sul set. Credits: YouNetflix/Instagram.

Confermati i due attori protagonisti nel cast di You 3 stagione.

Penn Badgley nei panni di Joe Goldberg continuerà ad essere il protagonista di You 3, e al suo fianco ci sarà nuovamente Victoria Pedretti nei panni di Love Quinn. Pedretti è attualmente impegnata sul set del sequel di Hill House, Bly Manor, e successivamente si dedicherà alle riprese della terza stagione di You.

John Stamos potrebbe ritornare nelle vesti del dottor Nicky, che al momento si trova dietro le sbarre, specialmente perché adesso è consapevole della verità su Joe. Non è da escludere di rivedere Robin Lord Taylor nei panni del “vero” Will, visto che risulta uno dei pochi amici di Joe.

Sono ignari della sua vera natura gli amici di Love, interpretati da Charlie Barnett (Gabe), Melanie Field (Sunrise) e Marielle Scott (Lucy), ma potrebbero continuare a gravitare intorno a lei. La Ellie Alves di Jenna Ortega ha un conto aperto con la famiglia Quinn ed è a conoscenza della verità su Henderson (Chris D’Elia), per cui una sua apparizione nella terza stagione avrebbe senso.

Quanto ai personaggi deceduti, Elizabeth Lail (Beck), Carmela Zumbado (Delilah), Ambyr Childers (Candace) e James Scully (Forty Quinn) potrebbero riapparire in flashback o come manifestazioni del senso di colpa e del disturbo psichiatrico che affligge Joe.

Tra i personaggi nuovi, in You 3 vedremo la madre di Love Quinn, interpretata da Saffron Burrows (Mozart In The Jungle). Dopo la morte di suo figlio, Dottie Queen non vede l’ora di dedicare tutto il suo amore a Love e al suo nipotino in arrivo.

Al cast della terza stagione si uniscono Travis Van Winkle (The Last Ship) e Shalita Grant (NCIS: New Orleans). Van Winkle porta in scena Cary, un ricco, carismatico imprenditore che si definisce “Maestro dell’auto-miglioramento” e gestisce la propria azienda di integratori; Cary introdurrà Joe nel proprio giro di amici.

Grant sarà Sherry, un’influencer del mondo mamme molto conosciuta nella zona. Affettuosa e umile all’apparenza, Sherry si presenta in maniera affabile per attirare i proprio follower. In realtà lei è una bulla e si sente minacciata dall’arrivo di Love. Fingendo di volersela fare amica, Sherry la introdurrà nel suo circolo sociale di persone snob e facoltose. Al di sotto delle sue insicurezze, Sherry può rivelarsi una persona su cui poter fare affidamento.

Al cast si aggiunge anche Scott Speedman, conosciuto per il ruolo di Nick Marsh in Grey’s Anatomy e per il suo ruolo di Barry Blackwell in Animal Kingdom. Speedman interpreterà un influente Amministratore Delegato, marito e padre poco cominciato di nome Matthew. Il suo personaggio è descritto come “riservato, a volte misterioso e tende a chiudersi in se stesso e tutte queste caratteristiche nascondono una grande quantità di emozioni”. Stando alle prime anticipazioni sembra che il personaggio di Matthew si incrocerà con quello di Cary (Van Winkle).

Ma non è finita qui: si aggiungono anche due attori rispettivamente dalla saga di film After e dalla serie Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Stiamo parlando di Dylan Arnold (Noah in After) e Tati Gabrielle (Gaia in The 100 e Prudence ne Le Terrificanti Avventure di Sabrina).

Dylan Arnold interpreta Theo, uno studente del college con un rapporto difficile che lo lega al suo patrigno e una serie di dipendenze. Tati Gabrielle è Marienne, una bibliotecaria dotata di un forte pragmatismo con difficoltà personali che cerca di costruire un migliore futuro per sé stessa e per il suo bambino.

Inoltre faremo la conoscenza della nuova vicina che Joe spia attraverso la staccionata nelle scene finali della seconda stagione. Michaela McManus (The Village, Aquarius) interpreta Natalie, la donna che vive nella casa accanto a quella di Love e Joe. Sposata con un uomo potente, Natalie è vista come una donna di successo personale e sociale. Ma non è tutto oro quello che luccica.

Shannon Chan-Kent (Good Trouble, Another Life) veste i panni di Kiki, membro fedele del gruppo di Sherry e una famosa life coach. Ben Mehl (The Good Wife) è Dante, un ex veterano di guerra che adesso lavora come bibliotecario e cerca di dividere il proprio tempo tra lavoro, partner e i due figliastri.

Chris O’Shea (Madam Secretary) interpreta Andrew, un papà a tempo pieno sportivo nonché amico stretto del giro di Sherry. Bryan Safi (9-1-1, Desperados) è Jackson, il caustico marito di Andrew e un famoso avvocato per le aziende che operano nel settore tecnologico.

Christopher Sean (Days of Our Lives, Hawaii Five-0) è Brandon, il marito di Kiki nonché ex imprenditore del settore tecnologico. Oggi Brandon è un papà a tempo pieno e si dedica ai loro figli.

Mackenzie Astin (Homeland, The Loudest Voice) veste i panni di Gil, un amichevole professore di geologia che prende a cuore i propri studenti. Ayelet Zurer (Angels & Demons, Daredevil) è la dottoressa Chandra, sintetica e navigata terapista di coppia che intuisce al volo il modo per affrontare i problemi dei suoi pazienti.

Jack Fisher (NCIS, Agents of Shield) interpreta Joe da giovane, e Mauricio Lara (The Healing Powers of Dude) porta in scena Paulie, un amico di Joe che gli fu vicino negli anni più formativi della loro gioventù.

Michael Scott Foster (Greek: La Confraternita) interpreta Ryan, giornalista di una televisione locale. Padre single e molto amato nella sua comunità, nel passato Ryan ha sconfitto la dipendenza. L’uomo nasconde molti segreti e un atteggiamento calcolatore da maniaco del controllo che riserva a chi gli è più vicino.

You 3 episodi: quanti sono

Se per la terza stagione di You sarà mantenuto lo stesso ordine commissionato per le precedenti, possiamo aspettarci altri dieci episodi.

You 3 streaming: dove vederla

You 3 in streaming sarà disponibile in esclusiva su Netflix. Netflix crede talmente tanto in You da avere rinnovato la serie dopo che il network americano Lifetime, che trasmetteva la serie negli Stati Uniti, si è tirato indietro nonostante avesse già annunciato una seconda stagione. A partire dalla stagione 2, You diventa una serie originale Netflix in tutto il mondo.

Il successo di You è inarrestabile. La serie tratta dal libro di Caroline Kepnes ha debuttato in sordina negli Stati Uniti il 9 settembre 2019 sul network via cavo Lifetime. A trasformare You in un fenomeno globale ci ha pensato Netflix, che la distribuisce internazionalmente e ne detiene i diritti per lo streaming. In Italia You è disponibile dal 26 dicembre 2018 con la prima stagione.