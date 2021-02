William sconfigge la Regina: è lui il più popolare

Secondo un recente sondaggio della società di ricerche YouGov il principe William è al primo posto nelle preferenze dei sudditi britannici. Seconda la regina Elisabetta. Terza Kate. Precipita Meghan Markle, undicesima, superata addirittura da Camilla, nona, per anni ben poco amata dagli inglesi. Harry in ottava posizione.

William primo nel cuore dei britannici. Meghan precipita nelle preferenze, superata persino da Camilla, un tempo la donna più detestata dai sudditi britannici.

È quanto emerge da un recente sondaggio condotto dalla società di ricerche YouGov, focalizzato su 15 membri più in vista della Royal Family.

William vince nel sondaggio sulla Royal Family

L’erede al trono, secondo in linea di successione dopo il padre Carlo, ha spodestato la regina nonna di un soffio, 75% delle preferenze contro 73%. La moglie Kate è terza con il 67%.

William piace soprattutto ai nati tra il 1981 e il 1996, che apprezzano molto la sovrana ma si sentono più vicini al primogenito di Carlo e Diana. Lo stesso vale per i nati tra il 1946 e il 1964, che guardano a William e Kate come al volto giovane e nuovo della monarchia.

Leggi anche: Coronavirus: la regina Elisabetta commuove il mondo

Molti hanno apprezzato il fatto che, durante il lockdown, proprio i duchi di Cambridge abbiano rappresentato la Corona in numerosi impegni istituzionali, spesso svoltisi via Zoom, ma anche in presenza con tutte le misure di protezione anti-contagio, dalla mascherina al distanziamento sociale.

A sorpresa il quarto e il quinto posto se lo aggiudicano la principessa Anna (50 per cento) e il principe Filippo (49 per cento). Sesta e settima posizione per Zara Phillips e per il principe Carlo (47 per cento), seguiti dal principe Harry (41 per cento).

Camilla si è aggiudicata la nona posizione (37 per cento di giudizi positivi), Sophie Wessex la decima (33 per cento) e Meghan Markle l’undicesima (32 per cento). Il principe Andrea, travolto dallo scandalo Epstein, è al quindicesimo posto con solo il 6 per cento di opinioni positive.

Gran parte dei britannici, soprattutto della fascia dei “Boomers”, tra i 74 e i 57 anni, non hanno perdonato all’ex attrice intemperanze, capricci e, soprattutto, la “Megxit”, lo strappo avvenuto all’inizio del 2020 tra lei e il marito Harry e il resto dei Windsor.