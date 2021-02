vita-in-diretta,-alberto-matano-non-si-trattiene-e-dice-ad-un’ospite:-“quando-vede-i-nostri-servizi-fa-…”,-momenti-di-imbarazzo-in-studio

Spread the love











Alberto Matano, dopo le chiusure anticipate, i salti di programmazione e le puntate ridotte, è finalmente tornato alla conduzione de Vita in diretta nella sua formula piena. La trasmissione che conduce il giornalista calabrese è di estrema attualità e non manca mai di aggiornare i telespettatori sulla cronaca. Qualche volta, però, ha anche dovuto fare un passo indietro e cedere i suoi spazi ai telegiornali che informavano il pubblico a casa sulla crisi di governo che appare, ormai, abbastanza superata.

Alberto Matano alla conduzione di Vita in diretta piace tantissimo

Alberto Matano ormai si è consacrato come conduttore che piace tantissimo e, se all’inizio della edizione condotta in solitaria qualcuno aveva avuto da ridere lamentando l’assenza di una figura femminile al suo fianco che addolcisse un po’ anche i momenti più duri da raccontare, ora il pubblico si è affezionato a questo conduttore che, anche se molto rigoroso e serio, facilmente fa battute e sorride oltre ad essere estremamente rispettoso di tutti i suoi ospiti in studio e in collegamento.

Alberto Matano è un vero professionista e belle parole su di lui le ha spese anche Maurizio Costanzo in una rubrica che cura sul settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti. Infatti, all’inizio della programmazione, più o meno agli inizi del mese di ottobre, una spettatrice scrisse a Maurizio Costanzo dicendo che mancava Lorella Cuccarini al fianco di Matano e che ai telespettatori piaceva vedere una coppia alla conduzione e non solo un conduttore. In quell’occasione, Maurizio Costanzo, pur elogiando molto Lorella Cuccarini disse che Matano da solo portava egregiamente avanti la conduzione.

Alberto Matano fa una battuta alla sua ospite “fa le pulci ai nostri servizi”

Alberto Matano ieri ha avuto ospite a Vita in diretta la professoressa, epidemiologa Stefania Salmaso e Gianrico Carofiglio.

Si parlava del libro di Carofiglio e la professoressa Salmaso ha detto: “Non è l’unico libro scritto da un uomo che parla di una donna” e poi: “Mi è venuto in mente uno dei libri più famosi, ‘Memoria di una geisha’, scritto da un uomo”.

E, ancora ha detto: “Di Carofiglio ho letto tutto, quindi leggerò anche questo libro”, a quel punto Alberto Matano, scherzando ha detto: “Questa è un’ennesima dimostrazione di affetto da parte della professoressa, che è molto attenta e fa anche un po’ le pulci ai nostri servizi”.

E poi, concludendo: “Questa è una sua caratteristica”.

Gianrico Carofiglio, a quel punto, ha controbattuto: “Se non fa le pulci significa che siete stati perfetti”.

