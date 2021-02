Home » Tv » Uomini e Donne » Uomini e donne, Gemma sotto attacco. Corna e critiche per lei

Nuovo scontro tra Gemma Galgani e il suo ex cavaliere Maurizio Guerci, con la dama torinese che ancora cerca di attirare le sue attenzioni dopo che l’uomo ha dato il suo numero di telefono ad altre dame. Ma il cavaliere proprio non ce la fa più e sbotta: “Finirà questa telenovela?!”.

Uomini e donne di Maria De Filippi si apre, oggi martedì 9 febbraio 2021, con Gemma Galgani che fa il confessionale e si scaglia sia contro Maurizio Guerci, suo ex cavaliere, sia contro Pamela e Nicole, su cui il 50enne ha posato gli occhi. Poi si scaglia contro l’opinionista Tina Cipollari che, al suo ingresso durante la scorsa registrazione, a messo come colonna sonora “Perdere l’amore”.

È un’assoluta mancanza di rispetto, dice Gemma, che precisa che le lacrime che lei versa sono lacrime di forza e non di fragilità come sostiene la Cipollari. Si parla anche di emozioni, cose che evidentemente lei prova e che Tina non è in grado di comprendere. La Cipollari allora sbotta: “Ma ci è o ci fa?”.

Lo scherzo di Tina a Gemma

Poi si alza e si prepara per un nuovo scherzo per la dama torinese. “Tina, mi devo preoccupare?”, le chiede la De Filippi non riuscendo a trattenere una risata. Quando viene chiamata Gemma, parte la canzone “Cervo a primavera” di Cocciante con Tina che fa il verso alla Galgani indossando un casco con delle grosse corna sopra. Guardandola le dice: “Da oggi ti chiamerò Gemma la cornuta”.

Gemma vuole ancora Maurizio Guerci?

Gemma si è agghindata come le Blue Bell di Parigi per provare ad attirare di nuovo l’attenzione di Maurizio Guerci, che nella scorsa puntata aveva dichiarato di aver sentito Nicole con cui lei evidentemente entra in competizione, e che in questa puntata dice di aver chiesto il numero di Pamela, che però lo ha rifiutato.

Tina sbotta: “Ancora con Maurizio?! Ma basta! Ma perché non può chiudere definitivamente? Per fare sempre tutti i giorni queste magre figure? In quale lingua te lo deve dire che non gli interessi?”

Maurizio non ce la fa più

Maurizio Guerci non ce la fa più con sta storia di Gemma Galgani e alla fine sbotta: “Mi sembra che sia una telenovela, finirà prima o poi, però?!”. Gemma ci resta male e lo descrive così: “Tu mi sembri un fiume carsico, di quelli che salgono, scendono, emergono e si nascondono… Le cose vanno dette. Noi siamo in una trasmissione che è trasparente”.

“Sì maestrina”, si burla Guerci di lei. “No, professoressa”, replica la dama torinese. E Maurizio alla fine chiosa: “Dobbiamo renderci conto che le cose sono finite“!