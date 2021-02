Uniqlo, la collezione di T-shirt per celebrare l’eredità dell’artista americano Jason Polan

Una mostra dell’amorevole interpretazione di Jason Polan della vita quotidiana e dell’arte iconica

Nel 2008, Polan è sceso in strada con la penna e il taccuino per affrontare la sfida di disegnare ogni persona a New York. I disegni di questa nuova collezione UT presentano alcuni di quegli schizzi e di quelle note sulle scene che ha catturato per consentire alle persone di percepire il mondo come lo vedeva Polan. La collezione comprende anche disegni del periodo di Polan a Tokyo e i suoi affettuosi schizzi di giraffe, hamburger e tigri che incarnavano il suo stile.

The World’s Biggest Drawing Club, la campagna che porta avanti il desiderio di Polan di condividere le gioie dell’arte con tutti

Uniqlo ha lanciato ieri la campagna The World’s Biggest Drawing Club per celebrare l’uscita della nuova collezione UT e incoraggiare le persone a emulare gli stili di disegno che Polan ha creato nel suo desiderio di rendere le gioie dell’arte accessibili a tutti. Artisti famosi come Yu Nagaba prenderanno parte alla campagna.

La collezione Uniqlo UT Jason Polan sarà disponibile in store e online dal 15 febbraio 2021