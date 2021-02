un-posto-al-sole,-anticipazioni-oggi-9-febbraio:-nunzio-rischia-grosso

Anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 9 febbraio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3? Nunzio ha dei pesanti debiti sulle sue spalle. Se non risolve, a farne le spese sarà qualcuno a lui molto caro. Intanto Franco ha dei sospetti: teme, a ragione, che il figlio adottivo si sia cacciato in nuovi guai.

Delusa dall’operato della polizia e dalla mancanza di sostegno di Michele, Silvia prende una decisione inattesa. La Graziani alla fine accetta la proposta di Chiara Petrone, che sta creando problemi al marito, di parlare in radio della propria esperienza.

Sempre più in difficoltà, Nunzio realizza che se non risolverà in fretta le sue pendenze, a farne le spese potrebbe essere una persona a lui molto cara.

Franco indaga con discrezione su Nunzio, per capire il motivo che l’ha portato all’improvviso di nuovo a Napoli. Il padre adottivo teme che il ragazzo si sia cacciato in qualche nuovo guaio, e purtroppo ha ragione.

Il giovane, intanto, ha stretto amicizia con un nuovo coinquilino di Palazzo Palladini, Samuel, che si è aggiudicato il seminterrato di Alberto Palladini in barba a Patrizio e a Vittorio.

Diego dà una mano nella gestione del Vulcano a Silvia ed è molto preso dal lavoro al locale, ma non sembra particolarmente soddisfatto. Ornella, che nota la stanchezza e la frustrazione di Giordano junior, prende a cuore le aspirazioni del figlio di Raffaele e convince quest’ultimo a riaprire un discorso col figlio che sembrava chiuso.

La dottoressa Bruni invita il marito a dare una mano al figlio in difficoltà, affinché non rinunci al suo progetto: rilevare il laboratorio di arte presepiale di Don Giuseppe, idea per la quale padre e figlio si erano scontrati, per farne un bar tutto suo.

Raffaele fa la sua spiazzante proposta imprenditoriale a Diego che si prende del tempo prima di rispondergli. Intanto Diego accetta di andare al laboratorio di arte presepiale con il padre.

“Un Posto al Sole” va in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.40 alle 21.10 su Rai 3.