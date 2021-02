un-giro-in-gondola-online-per-festeggiare-san-valentino

La piattaforma di prenotazioni Tiqets propone cinque esperienze virtuali gratuite per festeggiare l’amore, dal tour sul Canal Grande alla vista su New York dal One World Observatory

Giro in gondola a Venezia (foto: Pexels)

I cocci del sogno di un romantico viaggio di San Valentino, infranto dalla pandemia, potrebbero essere salvati (almeno in parte) da San Internet. Patrono degli innamorati divisi e paladino dell’evasione nei lunghi, lunghissimi mesi di pandemia. A traghettarvi su una gondola a Venezia o alla scoperta di New York ci pensano, infatti, le esperienze online gratuite proposte da Tiqets, che aiuta così Cupido nonostante il virus.

La piattaforma olandese di prenotazioni online mette a disposizione cinque visite virtuali sparse per il mondo, ovviamente traboccanti di romanticismo, a cui ci si può connettere gratuitamente in diretta venerdì 12 febbraio (o rivederle quando si vuole nel weekend). Abbracciati sul divano di casa se il congiunto è a portata di coccola, in videochiamata se si è lontani ma ci si vuole sentire vicini.

A tenere alta la bandiera dell’amore made in Italy è naturalmente Venezia: alle 17.15 di venerdì 12 febbraio è possibile partecipare a un tour in gondola al tramonto lungo il Canal Grande, guidati da un gondoliere esperto nel raccontare le storie più romantiche della Laguna. Il tutto, ovviamente, tramite il proprio computer o smartphone. Per partecipare agli eventi di San Valentino, che sono tutti in lingua inglese, basta infatti registrarsi qui.

Se Venezia vi pare troppo vicina, alle 16 il programma prevede una visita al Palácio Nacional da Pena, fiabesco castello immerso in un rigoglioso parco a Sintra, in Portogallo; mentre alle 19 si possono incontrare i pinguini (animali notoriamente monogami) all’Acquario del Pacifico della California. Si torna in Europa alle 20 con la visita online al castello teatro della storia d’amore tra l’artista Salvador Dalì e sua moglie Gala a Púbol, in Spagna; per chiudere il viaggio virtuale in cima al One World Observatory di New York, da dove godere di una vista mozzafiato sulla Grande Mela ascoltando le storie d’amore più famose della città.