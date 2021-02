tina-for-vincent:-cassel-e-la-kunakey-testimonial-della-capsule-the-kooples-disegnata-da-lei

Spread the love











The Kooples sceglie Vincent Cassel e Tina Kunakey, una delle coppie più eleganti del mondo, come protagonisti della campagna per la linea Tina for Vincent.

The Kooples ha scelto Vincent Cassel e Tina Kunakey come nuovi testimonial. In questi giorni, il brand francese ha svelato una campagna che presenta il famoso attore francese e sua moglie modella che indossano capi della capsule collection, ” Tina for Vincent”, che Tina, in veste di stilista, ha anche aiutato a progettare.

Lavorando con il direttore artistico del marchio, Tom Van Dorpe, ha immaginato una linea di abbigliamento e accessori unisex che riflette il loro stile rilassato mentre erano in quarantena sulle spiagge assolate nel sud della Francia. Tina Kunakey è diventata famosa dopo l’apparizione sul palco del Festival di Sanremo qualche anno fa. A renderla ancora più celebre, l’amore travolgente e magnetico con Vincent Cassel, l’ex marito di Monica Bellucci e papà di Deva Cassel.

Tina for Vincent la collezione SS21 di The Kooples

Tina for Vincent è la collezione per la Primavera/Estate 2021 firmata da Tina Kunakey per il brand The Kooples. Si tratta di una linea di abiti unisex ultra contemporanei che la modella ha ideato pensando al marito Vincent, al quale spesso “ruba” i vestiti, dalle canotte alle giacche over, fino ad arrivare ai jeans che stringe con una cintura.

https://i.ibb.co/XxmPjnS/Campagna-4.jpg

E come rivela la stessa stilista: «Ho pensato a un guardaroba da condividere, composto da una quindicina di pezzi: giacche da completo, camicie bianche, jeans. Il comfort è un elemento chiave ». I colori dei capi sono neutri, le linee ampie e fluide, così da adattarsi alla perfezione sia alle silhouette maschili che femminili.

Nella collezione anche la Tina bag

Il must have della collezione? La Tina bag, una borsa a secchiello di pelle disponibile in diverse dimensioni e perfetta per le donne che non escono mai senza borsa.

Si può avere in pelle nera con borchie oltre a una vasta gamma di tonalità pastello. La Tina bag sarà disponibile il 22 febbraio. Il resto della collezione The Kooples invece uscirà a marzo, giusto in tempo per la stagione balneare nel sud della Francia.

The post Tina for Vincent: Cassel e la Kunakey testimonial della capsule The Kooples disegnata da lei appeared first on Wondernet Magazine.

Mi piace: Mi piace Caricamento...