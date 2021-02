tiffany-&-co.-ha-realizzato-il-grande-trofeo-per-i-campioni-del-super-bowl

Spread the love











Tiffany & Co. si congratula con i Tampa Bay Buccaneers per la vittoria nel Super Bowl LV con il ​​trofeo più ambito, il Vince Lombardi. Da ormai 54 anni!

I Tampa Bay Buccaneers vincono a sorpresa il 55esimo Super Bowl al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida e Tiffany & Co si congratula con il trofeo Vince Lombardi. Per chi non lo sapesse, l’iconico gioielliere newyorkese crea il grande premio da ormai 54 anni! Quindi da quando esiste il Super Bowl.

Ai Tampa Bay Buccaneers il trofeo Super Bowl 2021

E il trofeo, che è stato assegnato a ogni singolo vincitore del Super Bowl sin dalla prima partita nel 1967, è ancora realizzato a mano ogni anno. Prende il nome dal leggendario allenatore Vince Lombardi che ha portato i Green Bay Packers alle vittorie nelle prime due partite del Super Bowl. Mentre gli appassionati di gioielli ovunque sognano di scartare la famosa Blue Box di Tiffany & Co., i giocatori del Super Bowl 2021 speravano solo di mettere le mani su un’altra iconica creazione di Tiffany: il Vince Lombardi Trophy.

Il trofeo Vince Lombardi di Tiffany & Co.

L’ iconico trofeo misura 22 pollici di altezza e pesa 7 libbre. il trofeo in argento sterling raffigura un pallone da calcio a grandezza naturale nella posizione di calcio. È stato progettato da Oscar Riedener, un ex vicepresidente di Tiffany, che lo disegnò per la prima volta su un tovagliolo da cocktail durante un incontro nel 1966. Nel laboratorio di Tiffany a Cumberland in Rhode Island ci vogliono circa quattro mesi per realizzare ogni trofeo. Il processo impiega le tradizionali tecniche di argenteria come la saldatura a mano, la filatura, la cesellatura e infine la lucidatura.

Lo stesso laboratorio poi è anche responsabile dell‘incisione a mano del nome della squadra vincitrice dopo il Super Bowl. Tiffany & Co. infine crea anche trofei sportivi per gli US Open, le World Series e il campionato NBA. Una lavorazione 100% artigianale che non ha prezzo. Congratulazioni ai Tampa Bay Buccaneers per essersi aggiudicati questo prestigioso e meraviglioso trofeo

