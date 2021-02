Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island: Chiofalo e la Fiordelisi amore al capolinea?

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo stanno mettendo in crisi i loro fan; stanno insieme? Si sono presi una pausa? Dalle recenti storie dei due, sui rispettivi profili Instagram, sappiamo di un pranzo nello stesso locale ma nessuna foto insieme. Cosa sta succedendo?

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono una delle coppie nate, senza volerlo, dall’universo di Temptation Island; spesso tentatori e tentatrici, anche di edizioni diverse, come nel loro caso, si incontrano e iniziano una frequentazione.

Nonostante i momenti di alti e bassi della coppia, in molti ritengono il loro amore come sincero e veritiero, a tal punto che quando Chiofalo recentemente si è recato ad Instanbul per un intervento di rinoplasitca, Antonella non era presente ma il suo ragazzo ci ha tenuto a chiarire la situazione: “Antonella non è qui per importanti motivi di lavoro, è la persona migliore che io potessi desiderare”.

Al rientro in Italia però, a differenza di quello che in molti si aspettavano, Antonella non era dal suo Francesco ad aspettarlo, anzi, i due non pubblicano storie insieme da molto tempo.

Addirittura Antonella lancia messaggi criptici tramite stories di instagram dove ammette di essere particolarmente stanca e, inoltre, di volersi dedicare a sé stessa. Cosa succede tra i due?

Francesco Chiofalo a Salerno, nessuna foto con Antonella

Dalle recenti stories dei due, apprendiamo che hanno pranzato nello stesso locale nella provincia campana, ma nessuno dei due ha taggato l’altro o condiviso storie insieme.

Pare assurdo che la stabilità di una coppia si misuri in numero di tag, ma purtroppo, la società attuale porta i followers ad interrogarsi su un cambio repentino di modalità di utilizzo dei profili.

Una coppia molto unita, entrambi lavoratori del mondo dei social network, che non condividono teneri scatti, fanno temere i loro fan.

Cosa sta accadendo? Che Chiofalo sia andato a Salerno per chiarire una situazione rimasta irrisolta? Antonella tornerà con lui a Roma e proveranno a chiarire tutto in un’altra città?

Al momento queste sono solo ipotesi, potrebbe trattarsi anche di un momento di “pulizia” dal mondo di Instagram per la coppia, per ritrovare la propria intimità; oppure, come pensano molti utenti, potrebbe essere l’epilogo di un’altra storia d’amore nata sotto il segno di Witty tv!

