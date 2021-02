sonia-bruganelli,-si-fa-un-selfie-sul-parquet-di-casa-e-lo-posta,-il-web-reagisce-in-massa

Spread the love











Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis e la mamma di tre dei suoi figli. Sonia Bruganelli è, però, anche molto impegnata nel lavoro, infatti, oltre a lavorare dietro le quinte dei programmi del marito “Avanti un altro”, “Ciao Darwin” ha anche una sua collezione di vestiti , insomma, è una donna decisamente appagata.

Sonia Bruganelli e i suoi eccessi sempre postati sui social

Sonia Bruganelli è una provocatrice, almeno a detta del marito Paolo Bonolis che ogni volta che la moglie posta delle foto sui social e il web si rivolta perchè critica il suo ostentare il lusso nel quale vive insieme alla sua famiglia, Bonolis la giustifica dicendo che il suo è solo un modo di provocare e che farlo la diverte tanto.

Sonia Bruganelli, effettivamente, ha sempre postato luoghi di vacanza lussuosissimi, viaggi su jet privati, gioielli o borse di marca e il popolo del web l’ha sempre aggredita contestandola e ricordandole che c’è chi muore di fame e tutto quel lusso ostentato se lo può anche evitare.

Ma la Bruganelli va dritta per la sua strada anche perché, oltre alla parte della sua vita dedicata alle frivolezze, è una donna molto impegnata e una mamma che segue moltissimo i suoi ragazzi soprattutto la figlia, primogenita che ha avuto dei problemi alla nascita e che ha bisogno di lei più degli altri figli.

Quando le è stato contestato di viaggiare su un aereo privato la Bruganelli non ha avuto alcuna difficoltà a spiegare che, potendoselo permettere, la sua famiglia ha preso quella decisione proprio perché la sua bambina ha qualche difficoltà a deambulare in modo spedito. Ma il popolo del web non ha, comunque, avuto pietà né comprensione e ha continuato a criticarla, a volte anche con grande cattiveria.

Sonia Bruganelli si fa un selfie allo specchio e il web subito commenta

Sonia Bruganelli si è fatta un selfie allo specchio e poi lo ha postato sui social.

In questo selfie lei è ritratta con un vestito nero semplice e lungo, seduta sul parquet, ai piedi un paio di décolleté rosa con il tacco alto e qualche gioiello.

E poi ha aggiunto la seguente didascalia: “Felice come una stanza senza il soffitto”.

Questo post è piaciuto tantissimo e tutti hanno commentato con grande simpatia.

