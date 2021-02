simone-rocha-x-h&m,-i-look-romantici-e-gioiosi-della-collezione

C’è uno speciale abito floreale in fil coupe, con maniche a sbuffo, e abiti da giorno in cotone organico con dettagli in sangallo. Per i capispalla, ci sono trench classici e, come capo iconico nella collezione di Rocha, uno speciale cappotto rosa in tweed scintillante. Top grembiule e abiti in tulle possono essere sovrapposti ad altri capi; dagli abiti slim, ai pantaloni check e agli abiti cloque corti. E ancora, comode maglie a bolle e cardigan di lana con decorazioni di perle intorno al collo. Ovunque si trovano gli elementi classici di Rocha. Orpelli speciali, abbellimenti scintillanti, motivi floreali, balze e ritagli sferici e gonne ampie che sbocciano da vita pulita. Per tutti i giorni ci sono felpe con cappuccio e gli joggers in spugna, oltre alle t-shirt in jersey impreziosite da perle.

I capi da uomo

Per il debutto nell’abbigliamento maschile, Simone Rocha propone riff sui suoi classici. Un trench rivisitato, con decorazioni di perle sul colletto, un parka estivo arrotondato, maglieria e cardigan Aran, abiti classici in lana e un vivace blazer a quadri con pantaloni con coulisse abbinati. Troviamo anche camicie, felpe con cappuccio e t-shirt in palette di colori di bianco, rosa e nero, nonché alcune stampate con fotografie di Jacob Lillis, un collaboratore di lunga data di Rocha.