sciopero-mezzi,-il-prefetto:-ringrazio-i-sindacati-per-la-modifica-delle-fasce.

Al termine della mattinata di sciopero dei trasporti pubblici, proclamato dalle segreterie nazionali FILT, CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL E UGL FNA, il Prefetto di Milano Renato Saccone” ringrazia le organizzazioni sindacali per aver accettato l’invito a modificare la fascia oraria dello sciopero in modo da consentire gli ingressi scolastici scaglionati, così come previsto dal piano per la ripartenza”, si legge in una nota.

“Il senso di responsabilità e di collaborazione per il conseguimento di obiettivi comuni, ha permesso di non interrompere la continuità scolastica, in questa delicata fase di ripresa, dopo mesi di interruzione e, al contempo di salvaguardare il diritto di sciopero”, conclude il prefetto.