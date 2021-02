Roccavione: addio a Mario Fantino “Grièt”, cultore delle tradizioni alpine

Spread the love

Mario Fantino

Roccavione e la provincia di Cuneo piangono la scomparsa di un grande amante ed appassionato delle tradizioni del territorio: è morto ad 81 anni Mario Fantino, “Grièt”.

Nativo di Roccavione, parte di una famiglia di pastori transumanti di Roaschia, da autodidatta ha affiancato al suo lavoro (è stato dipendente alla Michelin di Cuneo dopo aver praticato il mestiere di famiglia), la grande passione per le tradizioni alpine.

Ampia la sua produzione da scrittore: da segnalare, in questo senso, i libri “N’arciam d’anima” (2005), “Ricordi di un pastorello: nelle transumanze fra Alpi Marittime e pianura piemontese” (2007) e, recentemente, “Sotto i cieli della memoria” (2018), oltre alle tante poesie, scritte in italiano e nella lingua d’oc della Valle Gesso, ed i saggi sull’agricoltura alpina. Molte le opere dedicate a Roaschia come “I proverbi di Roaschia”, Bacin e Bacena : un racconto nella parlata di Roaschia” o “Roaschia (Valle Gesso) : La vita del pastore transumante”.

Mario Fantino, deceduto all’Ospedale S.Croce di Cuneo nella giornata di ieri (7 febbraio), lascia le figlie Roberta con Giorgio, Raffaella con Giancarlo, i nipoti Andrea con Carla, Michela e Carlotta, la sorella Giovanna ed i parenti tutti.

Oggi, lunedì 8 febbraio (ore 17.30), sarà recitato il Santo Rosario nella Chiesa Parrocchiale di Roccavione dove domani, martedì 9, saranno celebrati i funerali (ore 14.30).