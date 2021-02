oroscopo-branko,-oggi-9-febbraio

Spread the love

Oroscopo di Branko le previsioni per oggi martedì 9 febbraio 2021: la settimana è appena cominciata, come sarà l’oroscopo per i segni dello zodiaco e cosa promettono gli astri? Qualche piccola anticipazione di oggi. Toro determinato, Cancro collaborativo, Vergine efficiente, Scorpione geloso, Capricorno sulla strada giusta e i Pesciolini un po’ confusi.

Cos’altro succederà? Ce lo svelano le previsioni del famoso astrologo Branko liberamente tratte. Vediamo nel dettaglio le novità di questa giornata per i segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete martedì 9 febbraio 2021

Marte accanto ad Urano cercherà di sabotare la vostra già difficile disponibilità nel collaborare con gli altri, cercate di sforzarvi e non disdegnate le scelte comuni e condivise, del resto in gruppo ci saranno più idee e più probabilità di vittoria.

Oroscopo Toro martedì 9 febbraio 2021

Oggi per voi del Toro ci sarà un’ennesima prova da superare in ambito lavorativo, invece di reagire con la vostra solita ira, rassicuratevi e cercate di ampliare il vostro bagaglio culturale grazie a queste nuove esperienze.

Oroscopo Gemelli martedì 9 febbraio 2021

Cari Gemelli avevate ormai dato per scontato il vostro stile di vita, ma oggi potreste ricevere un bella ed inaspettata eredità proveniente da un lontano patrimonio familiare. Non peccate di avarizia, dividetela con chi di dovere!

Oroscopo Cancro martedì 9 febbraio 2021

Marte ha sabotato i vostri piani per tutto l’ultimo periodo, ma ormai ci avete fatto il callo e siete pronti a reagire. Circondatevi di persone che siano sulla vostra lunghezza d’onda e prediligete le nuove collaborazioni. Si avvicinano belle soddisfazioni.

Oroscopo Leone martedì 9 febbraio 2021

Cari amici del Leone tra un tampone e l’altro e la paura del contagio avete un po’ perso di vista gli altri problemini di salute! Prevenire è meglio che curare, fate un bel check up e le analisi del sangue.

Oroscopo Vergine martedì 9 febbraio 2021

Per voi continua un periodo più che positivo soprattutto a lavoro. Tutta la nuova energia e le nuove idee sembrano funzionare sinergicamente e siete finalmente in grado di mettere a punto nuovi ed efficaci metodi, dateci dentro.

Oroscopo Bilancia martedì 9 febbraio 2021

Vi portate ancora dietro i benefici del fine settimana e nonostante sia martedì, scoppiate di salute. Progredite nello sport e l’eros è intenso ed appagante, attenzione per chi è moglie o madre da poco di non cadere nelle trappole degli ex.

Oroscopo Scorpione martedì 9 febbraio 2021

I cambi di Luna vi fanno brutti scherzi ed oggi siete più paranoici e ansiosi del solito. Cercate di essere razionali e realisti con il vostro partner, la gelosia può fornire un pizzico di brio in più ma può anche essere catastrofica!

Oroscopo Sagittario martedì 9 febbraio 2021

Quest’oggi per voi si concretizzerà qualcosa di importante, investimenti su immobili o acquisto di una casa per la vita. Quale momento migliore di questo per investire forze ed energie nell’arredare il vostro regno? Godetevi il momento.

Oroscopo Capricorno martedì 9 febbraio 2021

Sono mesi che tentate di fiutare gli affari e dopo vari tentativi e una bella rete di contatti sembrate aver scovato la strada giusta. Mettete tutto l’impegno che vi rimane per puntare dritti alla meta.

Oroscopo Acquario martedì 9 febbraio 2021

Questo virus ha reso ogni giorno uguale all’altro e questo vi spiazza, vi sentite confusi e vi chiedete come siete giunti fino a qui. Prendete una boccata d’aria e valutate bene il futuro per non avere ripensamenti.

Oroscopo Pesci martedì 9 febbraio 2021

Ora che il momento vi porta ad avere rapporti con una cerchia molto ristretta di persone, avrete modo di ricredervi nel bene e nel male su chi avete intorno. C’è però qualche amicizia che vorreste si trasformi in amore?