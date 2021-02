netflix,-guida-astrologica-per-cuori-infranti:-trama

Netflix punta ancora all’eccellenza italiana; ispirandosi ad un romanzo di Silvia Zucca, il leader dell’intrattenimento pret a porter ha annunciato che “Guida astrologica per cuori infranti” è ufficialmente in produzione. Il cast sarà ricco di promettenti giovani attori italiani.

Netflix continua ad investire in progetti che portano il timbro italiano; dopo Fedeltà dell’autore Marco Missiroli, il nuovo best seller che prenderà vita in una serie tv è di Silvia Zucca: “Guida astrologica per cuori infranti“.

La produzione e regia sono state affidate a Bindu De Stoppani, che sarà affiancato da Michela Andreozzi per la co- regia; nel cast sono stati annunciati molti giovani volti del panorama attoriale italiano: Claudia Gusmano, Lorenzo Adorni e Michele Rosiello.

La trama della nuova serie Netflix

Prodotta dal gruppo Lucisano e da Italian International Film, la serie è già in produzione a Torino che farà da scenario alle avventure di Alice Bassi, protagonista della storia raccontata nel romanzo.

Poco più di trentenne, Alice è ancora in uno stato emotivo molto precario, a causa della fine della sua relazione amorosa; dipendente sottopagata e sfruttata di un network locale, nonostante sia una ragazza molto capace, Alice vive con angoscia la sua vita.

Tutto cambierà nel momento in cui, dopo la scoperta delle presunte nozze di Carlo, suo ex, incontrerà Tio, attore protagonista della soap opera di punta del network per il quale lavora.

Tio è un esperto di astrologia che aiuterà Alice a trovare un nuovo modo per ottenere successo e soddisfazione personale, anche in amore; la narrazione sarà veloce e ricca di momenti di ilarità, attraverso una regia che ha deciso di prendere molto spunto dalla penna fresca e giovanile dell’autrice del libro di riferimento.

La serie tv sarà disponibile in tutti i paesi in cui è presente la piattaforma di streaming, così come il libro, tradotto in molti paesi europei.