Michael Kors: Sara Sampaio è il volto della nuova fragranza Gorgeous!

Caratteristiche di Michael Kors Gorgeous!

Michael Kors, su licenza di Estée Lauder Companies, immagina la sua nuova fragranza come una sorta di pilastro femminile. Gorgeous! nasce per celebrare le donne e il loro spirito sicuro di sé, oltre all’ottimismo e alla leggerezza. Si tratta di un profumo audace floreale-legnoso che sa come fare un’entrata trionfale ed essere protagonista. Un classico e rigoglioso bouquet di fiori bianchi ravvivato in un modo nuovo e molto moderno. Ovvero con una composizione esaltata da un’armonia di tabacco fumoso e un potente finish di legni.

E come rivela proprio Sara Sampaio: «Per me sa di felicità. È una fragranza floreale ma contiene alcune note legnose, quindi profuma di femminilità e forza allo stesso tempo». La bottiglia infine si ispira all’architettura moderna e all’idea di atemporalità. La sorpresa? Un messaggio di Michael Kors nascosto sotto il tappo. Non ve lo riveliamo però. Bisogna aprirlo per scoprirlo! Un profumo inaspettato che profuma di forza e di sicurezza, due cose di cui abbiamo più che mai bisogno in questo periodo. Hello, Gorgeous!