meghan-markle-fa-tendenza:-rebel-wilson-copia-i-suoi-abiti

Che Meghan Markle, moglie del principe Harry, piaccia o meno, resta fuori discussione la sua bellezza; dal fisico statuario, la carnagione ambrata, Meghan è una regina di stile che anche le star del cinema internazionale vogliono copiare a tutti i costi.

La moda, come ben sappiamo, è camaleontica e sa mascherare bene pregi e difetti dei nostri corpi; un abito può diventare un mezzo per comunicare non verbalmente qualcosa che sentiamo il desiderio di dire.

Tempo fa, in occasione di un concerto a Londra, in occasione del Festival di Mountbatten, Meghan Markle, discussa e criticata duchessa di Sussex, ha indossato uno splendido abito rosso, firmato da una designer londinese di fama internazionale: Safiyaa.

Abbinato con una pochette Manolo Blahnik, Meghan puntò su un abito moderno, ma con una silhouette senza tempo; lo stesso abito, a distanza di un anno, è tornato su un red carpet in un evento collegato al Super Bowl americano.

Di chi stiamo parlando? Di Rebel Wilson, attrice e cantante che ha preso parte ai film della saga di Pitch Perfect e alla commedia originale Netflix “Non è romantico?“.

Rebel Wilson con l’abito di “Meghan”

Nonostante le due donne siano diametralmente opposte, per estrazione sociale e stile, sono entrambe due attrici (Meghan prima di diventare duchessa aveva preso parte a numerose serie tv, come Suits) che spesso devono fare i conti con eventi che richiedono eleganza, ma classicità.

Rebel Wilson ha attirato l’attenzione non solo per i risultati di una enorme dieta annunciata all’inizio dello scorso anno, ma per un abito che in molti non hanno faticato a riconoscere.

In occasione degli NFL Honors, evento sponsorizzato dalla National Football League prima del Super Bowl, è stato il primo evento pubblico dopo il lockdown al quale l’attrice ha preso parte.

I risultati della sua dieta le hanno permesso di indossare un abito mozzafiato, mettendo in mostra un nuovo corpo, sempre sinuoso e ricco di femminilità, ma nel quale l’attrice si sente molto più a suo agio.

I paragoni tra la duchessa e l’attrice non sono stati magnanimi, ma nella maggior parte dei casi, nessuna delle due è stata denigrata; ovviamente in questi casi non esiste una via di mezzo, o si opta per una reale inglese o per un’attrice che, secondo alcuni, avrebbe fatto una scelta molto meno casuale di quel che si pensa!

