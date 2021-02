Mario Draghi e la cena insieme alla soubrette – la foto

L’economista Mario Draghi è impegnato in queste ore nella formazione di un nuovo governo. Ma chi è la soubrette con cui è stato a cena?

Mario Draghi (Instagram)

Mario Draghi è un esperto di economia, banchiere e dirigente pubblico italiano. Si è laureato all’Università di Roma “La Sapienza” ed in seguito ha completato la specializzazione nel “Massachussets Institute of Technology”.

Negli anni novanta diventa alto funzionario del Ministero del tesoro. Successivamente, dopo aver lavorato per un breve periodo nella “Goldman Sachs”, viene nominato Governatore della Banca d’Italia, al posto dell’uscente Antonio Fazio.

Gli incarichi di prestigio ricevuti da Draghi nel corso della sua carriera sono innumerevoli. È stato presidente del “Financial Stability Forum” e del “Financial Stability Board”, oltre ad essere incaricato come direttore esecutivo per l’Italia della Banca Mondiale.

Il ruolo più importante tuttavia, lo ottiene nel 2011, quando ha ricoperto la carica di “Presidente della Banca Centrale Europea”, fino al 2019. In questo periodo ha dovuto affrontare la crisi economica relativa al debito delle Nazioni del vecchio continente.

Attualmente è stato incaricato da Sergio Mattarella di formare un governo tecnico a causa delle dimissioni di Giuseppe Conte.

Mario Draghi a cena con la soubrette

Proprio in queste ore, l’economista è impegnato nel secondo giro di consultazioni con i vari gruppi parlamentari. Il principale obiettivo è quello di creare una maggioranza allargata, per provare ad arrivare al giuramento già venerdì.

Il lavoro da svolgere è sicuramente complesso e difficile, ma l’ex presidente della Banca Centrale Europea è abituato ad incarichi del genere. In un Paese come il nostro non sarà facile accontentare tutti, soprattutto perché i vari partiti non sembrano mostrare collaborazione tra loro.

Per Mario Draghi però, accanto alla sua occupazione, un ruolo fondamentale lo riveste anche la famiglia. È sposato dal 1973 con Maria Serenella Cappello, esperta di letteratura inglese. Con lei ha avuto due figli, Federica e Giacomo. La prima è una dirigente di una multinazionale delle biotecnologie, mentre il secondogenito si occupa di trading.

Nonostante il legame che ha con la sua famiglia, alcuni anni fa Mario Draghi è stato paparazzato a cena insieme ad una nota soubrette italiana. Il suo nome corrisponde a quello di Maria Monsè, attrice e personaggio televisivo.

Mario Draghi (Instagram)

La foto ha fatto molto scalpore, però il banchiere non ha mai commentato l’episodio. Possiamo quindi soltanto ipotizzare che tra i due ci sia stata una semplice amicizia e che si siano incontrati durante qualche cerimonia, passando così una serata vicini a tavola.