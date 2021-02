Spread the love











Raluca Rebedea, moglie di Walter Zenga, è intervenuta per la prima volta in tv a LIVE Non è la D’Urso per difendere il marito: “È un padre presente“, ecco che cosa ha detto. Raluca Rebedea in collegamento durante l’ultima puntata di LIVE Non è la D’Urso ha ribaltato l’immagine del marito Walter Zenga, intervenendo a […]

L’articolo LIVE Non è la D’Urso, Walter Zenga, la moglie Raluca Rebedea lo difende in tv proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...