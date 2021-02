laura-pausini-e-paolo-carta:-la-loro-storia-d’amore,-e-la-nascita-di-paola-che-oggi-compie-8-anni

Spread the love











La lunga storia d’amore tra la cantante Laura Pausini e il suo partner e musicista Paolo Carta si divide tra vita privata e carriera, tra vari successi e l’arrivo della figlia Paola, che oggi compie 8 anni.

In questi giorni è la coppia più chiacchierata sul web, ma la storia d’amore tra Laura Pausini e Paolo Carta è cominciata nel lontano 2005. Colleghi nel mondo della musica e partner nella vita privata, la cantante e il chitarrista sono più uniti che mai, grazie all’amore per la loro figlia. Una relazione fatta di grandi successi, tante melodie e un bacio galeotto a Parigi.

Laura Pausini e Paolo Carta, l’incontro e il primo bacio

Il nome di Laura Pausini è preceduto da molta fama. La sua carriera di cantautrice è cominciata nel lontano 1993, con la vincita al Festival di Sanremo, nella sezione Novità, con il brano “La solitudine“. Della vita e carriera del suo partner, invece, si sa meno. Il grande amore della sua vita è Paolo Carta, suo compagno dal 2005.

In quell’anno ha avuto inizio la loro lunga storia d’amore, recentemente messa in discussione da Alda D’Eusanio con pesanti accuse al “Grande Fratello Vip“. Tuttavia, il loro amore è grande e, seppur i due siano molto discreti, in alcune occasioni la cantante, attualmente candidata ai Golden Globes 2021, non ha esitato ad affermarlo.

Il loro incontro avviene, appunto, nel 2005, quando lui comincia a lavorare nella band di lei. Paolo Carta è un musicista, chitarrista e produttore e da anni condivide i palchi di tutto il mondo con Laura Pausini. L’amore tra i due nasce subito e convince l’uomo a ufficializzare la fine del suo primo matrimonio.

In una vecchia intervista, la cantante ha parlato del loro primo bacio, raccontando che è avvenuto proprio dopo un loro concerto. Il tutto è accaduto a Parigi, sullo sfondo di una delle città più romantiche del mondo e sulle note della loro musica. Nella stessa occasione, Laura ha dichiarato: «Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Ma ora siamo ancora qui, insieme».

La nascita della piccola Paola

Per la coppia, formata da Laura Pausini e Paolo Carta, non sono ancora arrivati i fiori d’arancio. Nonostante non siano sposati, la loro storia d’amore è stata sancita dalla nascita di una bambina. L’arrivo della loro piccola è stato il momento più importante della loro vita privata. Tra vari successi e riconoscimenti artistici, il premio più importante per la cantante è proprio la piccola Paola.

La sua nascita ha reso il chitarrista papà per la quarta volta, dopo i tre figli avuti dal precedente matrimonio. Alcune ore fa, Laura Pausini ha postato su Instagram le foto dell’ottavo compleanno di sua figlia. La cantante, che vedremo agli International Peace Honors, è abbracciata al suo compagno Paolo Carta e alla piccola. Lo scatto è stato accompagnato da una didascalia piena di parole d’amore, scritte dalla famosa mamma.

Laura Pausini e la canzone dedicata a Paolo Carta

La coppia ha sempre cercato di stare lontana dai gossip e di dedicarsi soltanto alla musica. In un’intervista a Verissimo, il programma televisivo di Silvia Toffanin, Laura Pausini ha raccontato: «Non abbiamo mai avuto alti e bassi, siamo sempre stati uniti e complici. Da quando c’è Paola a me sembra ancora più affascinante. Sono contenta che lei abbia un babbo così, speciale e buono».

