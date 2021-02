La lingerie per San Valentino: dai brand luxury ai low cost, le proposte più sensuali

Spread the love











La festa di San Valentino è da sempre l’occasione per sfoggiare la lingerie più ricercata. I brand più di tendenza ne sanno qualcosa, e infatti hanno colto l’occasione per proporre pezzi unici ed esclusivi per la festa degli innamorati. Tra i colori che vanno per la maggiore a San Valentino, scorgiamo il nero e il rosso. Tra le tendenze del momento, i reggiseni a balconcino e i body.

Le proposte lingerie dedicate a San Valentino sono, anche in questo 2021, nel nome della sensualità, del colore e della giocosità, ma anche della ricercatezza ed esclusività. Non è un mistero che, per la festa degli innamorati, come ogni anno, i brand di underwear si siano dati da fare con le proposte di intimo. Una selezione delle migliori lingerie da sfoggiare durante la festa degli innamorati, dalle più lussuose ed eccentriche a quelle più classiche e “basic” adatte a tutte le tasche.

Lingerie per San Valentino 2021: da Zhilyova Lingerie a “Savage X Fenty” by Rihanna

Zhilyova Lingerie propone degli slip in tulle trasparente, vita alta e un ricamo che non ha bisogno di troppi fronzoli, in tutti i sensi. Coppa a triangolo, scollo all’americana con nodo, fibbia frontale e chiusura posteriore con nodo. Si tratta del reggiseno in gomma di Yves Saint Laurent. Canottiera in seta con spalline fini, scollo a V, dal fit aderente e dalla versatilità per look indoor/outdoor è l’elegantissimo e, al contempo, versatile pezzo proposto da Gilda & Pearl. Il pezzo che propone Rihanna nella sua capsule “Savage X Fenty“, è da considerarsi un divertissement rosso fuoco che percorre tutto il corpo.

Da Intimissimi a Coco De Mer: per un San Valentino all’insegna della ricercatezza e sensualità

Perizoma Hidden Seduction in pizzo leggero traforato con balzina sul fianco e morbidi laccetti in vita, è il pezzo sensuale lanciato da Intimissimi. La Perla propone una scelta alquanto lussuosa e sobria: shorts bedwear in raso di seta dal taglio dritto e morbido, con vita elasticizzata. Inequivocabilmente provocante il reggiseno Lily Lace Peekaboo firmato Fleur Du Mal con dettaglio cut-out, motivo floreale in pizzo, coppe con ferretto e chiusura a gancio. In cherry red, è lo slip merlettato Sienna Brief trasparente e con cut-out sul davanti by Coco De Mer.

I pezzi di Love stories, Oviesse, Lee Mathews e Carine Gilson

Love stories si lancia su bralette a triangolo in pizzo Love Lacy dal bra morbido e confortevole adatto ai décolleté petit. Un classico intramontabile e sempre contemporaneo, lo slip brasiliano in raso di seta rosso con laccetti elasticizzati sui fianchi by Ovs. Camisole in seta rosso mattone dalle spalline sottilissime, scollo a V e silhouette essenziale/esistenziale è la proposta di Lee Mathews. Tanga (è tornato di moda) in seta rossa, a vita bassa e applicazioni in pizzo per Carine Gilson.

Body, slip, set intimo e culotte proposti dai brand per San Valentino

Il body di slip corallo Chitè Lingerie Milano. Immancabile il set intimo Primark super comfy con reggiseno a fascia senza cuciture color corallo e slip a vita alta. Davvero originali le culotte di Mango con scollo aperto a V, bra a triangolo morbidissimo, ha un effetto seconda pelle. Bordi arricciati, tulle elasticizzato e frase-invito Self Love Club ricamata sul derrière degli. Immancabilesuper comfy con reggiseno a fascia senza cuciture color corallo e slip a vita alta. Davvero originali Tezenis Sweetheart a vita alta, sgambata, realizzata in tulle nero con applicazione di cuori rossi floccati e piccole rouches. Le capsule esclusive di tre brand di tendenza

Dettagli increspati, pois glitterati, stelle e stampe a forma di luna, jacquard leopardato e tulle nero compongono la capsule firmata & Other Stories e Le Petit Trou. Sloggi, invece, propone la capsule “WOW Lace”, una sinfonia di rosso dal taglio basic, molto adatta alle donne che non amano trasparenze e merletti. Il dettaglio iper sensuale è il colore rosso lacca di reggiseni e mutandine. La nuova collezione di intimo e nightwear Heart Beat “No Ordinary Love; No Ordinary Lingerie” firmata Agent Provocateur, presenta ricami eleganti, sete decadenti e pizzi francesi in una palette di colori che spazia dal rosso intenso ai toni delicati del rosa e del pesca, fino al classico nero e al bianco avorio.

