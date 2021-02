la-florida-dice-no-allo-strapotere-delle-aziende-big-tech

Spread the love

9/02/2021 – Se le multinazionali del big tech pensano di poter fare quello che vogliono, si sbagliano.

La reazione allo strapotere delle società di alta tecnologia, incluse le piattaforme social, arriva dalla Florida dove il governatore Ron DeSantis ha proposto una legge che intende introdurre pene severe contro la violazione della privacy e le interferenze nella libertà di parola e di pensiero da parte dei social network e le aziende di big tech.

In termini pratici significa che se una piattaforma social dovesse escludere un candidato politico oppure una causa sottoposta a scrutinio elettorale, lo Stato della Florida addebiterà una multa giornaliera di 100mila dollari, fino a quando i profili non saranno ripristinati.

Inoltre le stesse aziende saranno obbligate a fornire spiegazioni sul perché i profili vengono bloccati o rimossi e, su richiesta degli interessati, dovranno presentare le regole interne che giustificano la cancellazione o il blocco dei profili.

Gli utenti dei social avranno poi la possibilità di svincolare i loro profili dagli algoritmi e avere la possibilità di cercare informazioni non filtrate.

Il progetto di legge, oltre che dal governatore della Florida, è supportato dal presidente della Camera dei Deputati, Chris Sprowls, il presidente del Senato della Florida, Wilton Simpson, il parlamentare Blaise Ingolia, e il senatore Danny Burgess, tutti appartenenti al partito repubblicano.

“È giunto il momento di fare un passo avanti per assicurare la protezione delle persone e dei loro diritti. E sono impegnato ad affrontare quella che può essere una delle minacce più pervasive all’autogoverno americano nel 21° secolo.” – ha spiegato Ron DeSantis.

Della stessa idea il presidente del Senato della Florida, Wilton Simpson: “le grandi compagnie tecnologiche hanno il dovere di permettere opinioni diverse sulle loro piattaforme pubbliche. Nessuno dovrebbe essere escluso. Non c’è molto che possiamo fare come Stato, ovviamente, ma il governatore e il presidente del Senato, di propria iniziativa e lavorando con il Senato, hanno delineato alcuni piani molto buoni per trovare una soluzione al problema”.

La proposta di legge della Florida potrebbe rappresentare un punto di partenza per una presa di posizione più chiara da parte degli Stati verso gli abusi che le grandi aziende del big tech operano nei confronti dei cittadini.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €16.085 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora