la-filiale-milanese-del-bmw-group-e-la-iulm-si-impegnano-insieme-su-formazione-per-la-forza-vendite,-eventi-istituzionali-e-produzioni-creative.

“Le aziende per la IULM sono il sale della terra e anche per una Università che si occupa di comunicazione il rapporto virtuoso con il mercato del lavoro di riferimento è imprescindibile”. Con queste parole il Rettore dell’Ateneo milanese, professor Gianni Canova, ha raccontato la partnership firmata con BMW Milano, filiale del BMW Group che offre i servizi di vendita e di assistenza per i brand BMW, MINI e BMW Motorrad. La collaborazione tra imprese e università deriva dal comune approccio innovativo e dalla volontà di entrambe le realtà di investire sul futuro.

“C’è un gap da recuperare tra imprese e mercato del lavoro e università – ha proseguito il Rettore Canova. – Purtroppo nel nostro Paese non si dà sempre la giusta importanza alla comunicazione e al marketing, ruoli invece fondamentali in una realtà complessa come quella contemporanea. La IULMcerca di tenere sempre vivo il rapporto con le imprese e il mercato del lavoro per capire le mutazioni in atto, i bisogni emergenti, i profili professionali necessari. Ogni rapporto che viene siglato con una azienda – come quello con BMW Milano – è ossigeno non solo per l’Università ma anche per il Paese e per quella che sarà la futura classe dirigente”.

Il BMW Group guarda costantemente al futuro. A livello internazionale sono numerosi i progetti che coinvolgono le università per puntare sulla capacità di sviluppare innovazioni con giovani di talento.

“Investire sui giovani ora è fondamentale per poter contare sulla freschezza e sulla creatività che possono offrire grazie alla loro visione e alle loro idee. Per questo motivo – ha spiegato Maurizio Ambrosino, Direttore Generale di BMW Milano – nel particolare periodo storico che stiamo attraversando BMW Milano ha deciso di ripartire dai giovani, dalla comunicazione e dal digitale. Per la città di Milano, la IULM è l’Università della comunicazione per eccellenza e si distingue per l’approccio creativo e in costante evoluzione. Questi tratti sono caratteristici anche del BMW Group, che la filiale BMW Milano rappresenta sul territorio”.

La partnership con BMW Milano coinvolge il settore produzione video dell’Ateneo, IULMovie LABe comprende anche un corso di comunicazione dedicato ai consulenti vendita di BMW Milano: La comunicazione nelle vendite post Covid. Come il neuromarketing influisce sulle scelte del consumatore. BMW Milano sarà inoltre presente agli eventi istituzionali IULM.

IULMovie LAB, centro di produzione audiovisivo della IULM, si attiverà a breve per la realizzazione di un progetto video dedicato a MINI. Il brand britannico diventa protagonista anche della mobilità a zero emissioni dell’Università milanese, grazie alla MINI Full Electric che viene messa a disposizione dell’Ateneo, a testimonianza dell’attenzione alla sostenibilità di entrambi i partner.

La IULM pone la sostenibilità in posizione centrale: pochi mesi fa il Rettore ha nominato la professoressa Stefania Romenti delegata alla sostenibilità, la quale è impegnata nella progettazione di una serie di iniziative per l’efficientamento energetico, la raccolta differenziata, l’abolizione della plastica nella ristorazione e le colonnine per la ricarica di moto e auto elettriche nel Campus.