Juventus-Inter 0-0: highlights, voti e tabellino. Bianconeri qualificati per la finale di Coppa Italia contro la vincente di Atalanta-Napoli

Andrea Pirlo (Getty Images)

Juventus-Inter 0-0: partita nuova, nuovo anche il copione. Differentemente rispetto alle due ultime uscite, l’Inter inizialmente lascia campo e iniziativa, giusto per prendere le misure, capire come e quando poter affondare. Ma la Juventus ha il torto di arretrare troppo in fretta il baricentro, lasciando campo e iniziativa.

Un invito a nozze per chi, a campo libero, non conosce freni. Come Barella e Hakimi, coppia di fatto devastante in casa nerazzurra e le loro scorribande fanno male in continuazione anche perché da quella parte Bernardeschi e Alex Sandro a mala pena riescono a prendere la targa ai due.

Una sgroppata di Hakimi porta Lautaro a trovarsi libero in area, ma l’argentino calcia l’aria e poi chiede un inesistente rigore (scatenando anche una violenta polemica verbale tra Conte e Bonucci, mai più amici). Poi in continuazione sfreccia in fascia creando sovrapposizioni e occasioni che se quei due là davanti fossero stati in serata sarebbero stata manna pura. Solo nel finale di tempo CR7, unico in realtà a crederci, prova a creare scompiglio dalle parti di Handanovic, ma è murato dalla difesa nerazzurra.

Nella ripresa tanti cambi ma poco cambia. Per almeno un quarto d’ora è ancora la squadra di Conte a spingere con i soliti noti anche se succede davvero poco per fare paura a Buffon. Piuttosto è Ronaldo in due occasioni e con un numero d’altissima scuola nello stretto a mettere paura ad Handanovic che risponde sempre presente.

Cristiano Ronaldo (Getty Images)

Il finale è stanco e monotono, ma se non altro serve a sancire la prima finale vera conquistata da Andrea Pirlo sul campo, ché la Supercoppa era eredità precedente. Chi ci sarà contro tra Atalanta e Napoli lo scopriremo domani sera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A e diritti TV, si va verso la svolta storica: un’emittente in vantaggio

Antonio Conte (Getty Images)

JUVENTUS (4-4-2): Buffon 6; Danilo 6.5, Demiral 7, De Ligt 6, Alex Sandro 5; Cuadrado 6 (81′ Chiellini sv), Bentancur 6, Rabiot 5.5, Bernardeschi 4.5 (62′ McKennie 6); Kulusevski 5.5 (87′ Chiesa sv), Ronaldo 7. All. Pirlo 6.5

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6 (65′ Kolarov 6); Hakimi 7, Barella 7, Brozovic 5.5, Eriksen 5 (65′ Sensi 6), Darmian 5.5 (57′ Perisic 6); Lukaku 5, Lautaro 6. All. Conte 6.5

NOTE: ammoniti Darmian (I), Alex Sandro (J), Brozovic (I)

<< Clicca qui per vedere in anteprima tutti gli highlights di Juventus-Inter>>