J-Hotel Shanghai, l’Hotel più alto del mondo

Shanghai Skyline Sunset

Nel cuore dell’affascinante progetto architettonico Shanghai Tower, è stato da poco inaugurato il J-Hotel, struttura ultra-lusso del gruppo cinese Jin Jiang.



Salendo con l’ascensore ad alta velocità, ci vuole meno di 1 minuto per raggiungere la Hall collocata al 101° piano, ed è da qui che inizia un viaggio verso le nuvole. Una sorta di incredibile galleria d’arte, dove ci sono più di 1.000 opere, disseminate in varie aree o addirittura parte integrante delle stesse, provenienti da artisti famosi in patria e all’estero.

Shanghai Skyline at Night

Le forme delle stanze sono diverse tra loro, ma per tutte la stessa sensazione di galleggiare nel cielo, sopra la città intera. In questo scenario elettrizzante, uscendo dall’ascensore del 120° piano, la prima cosa in cui ci si imbatte è un mosaico artistico, un murale lungo 30 metri, che interpreta un dipinto del famoso e quotatissimo pittore cinese Zhang Daqin, ‘King of Dongdan on Horseback‘. Il racconto della prosperità dell’antica Via della Seta e della speranza dei tempi di rendere forte il paese e il popolo. L’opera realizzata da SICIS, ha coinvolto i maestri mosaicisti dell’azienda, che hanno ricreato, in tessere oro e vetro Murano, tagliate una ad una e magistralmente composte, l’intero lavoro nei laboratori ravennati e successivamente trasportato e collocato nella sua destinazione finale.

Un’altra spettacolare parte compiuta da SICIS si trova al 105° piano; le pareti, dagli ascensori a tutta l’area di accoglienza, sono decorate in mosaico oro e Vetrite. Il risultato è uno scrigno d’oro, un ambiente che lascia letteralmente senza fiato. Da qui si apre un pavimento in marmo blu tagliato laser jet con intarsi in mosaico oro, un motivo che si ripercorre nei principali ambienti. Sempre allo stesso piano, nella Sala da Ballo la cosa che colpisce è la porta, un disegno ideato e elaborato dagli artisti della casa italiana, in mosaico oro e platino, che si unisce ad altre pareti del salone, create sullo stesso concetto.

Suggestivo il mosaico che si trova nella zona wellness della suite presidenziale: un’esplosione di luce, fiori che sembrano unirsi direttamente alla luminosità del cielo, un ambiente in cui ci si sente completamente avvolti in un giardino immaginario e fantastico.

È entusiasmante vedere come SICIS, una realtà italiana di eccezione, attraverso produzioni di qualità magistrale ed il connubio di arte, tradizione e industria d’avanguardia, il mosaico, l’arte musiva, materiali innovativi quali Vetrite, è riuscita a diventare una parte integrante e di rilievo di questo eccezionale progetto.