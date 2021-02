interior-design:-i-corsi-online-da-seguire-nel-2021

Per gli appassionati, i giovani talenti e per coloro che desiderano semplicemente nutrire il proprio sapere o riscoprire una passione, abbiamo selezionato alcuni imperdibili corsi online (e non solo) dedicati all’interior design da seguire nel 2021.

Lo IED (Istituto Europeo di Design) ha, durante il lockdown, “portato la scuola a casa di più di 5000 studenti”. Attivando la Smart School, ha riproposto la canonica suddivisione delle lezioni tra teoriche, pratiche o di laboratorio attraverso lezioni in streaming, tutoring online progettuale o di laboratorio. Oggi, però, riapre le porte di “casa” a tutti gli studenti, grazie alla didattica blended: un mix di attività in presenza nelle aule e nei laboratori – nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza personale – integrata con formazione a distanza. Qui, tra i più interessanti il corso serale di Specializzazione in Lighting Design Experience, dedicato alla luce come strumento espressivo.

Per chi ama viaggiare e non resiste alla tentazione di gettare un occhio oltreoceano, il Basic Interior Design (BID) della New York School of Interior Design è il corso online adatto per muovere i primi passi nel settore. Parte dalle basi e per essere ammessi non è necessario avere esperienza. Della durata di un anno, prevede lezioni online pre-registrate o live, a seconda della scelta dell’iscritto. Si parte dalle basi, alternando temi più teorici, come l’apprendimento dei diversi stili, e momenti di partecipazione attiva: al termine del corso, si riceve un attestato. Sui profili social di NYSID, poi, sono tanti e aggiornati quotidianamente gli appuntamenti LIVE con nomi di rilievo da non perdere.

Per chi la conosce, Kelly Wearstler è invece il must che unisce sapere e glamour. È tra le firme di interior design più celebri della West Coast, conosciuta e riconosciuta per i suoi capolavori massimalisti in ambito residenziale, hôtellerie di lusso e set cinematografici, ha contribuito a riderfinire il design d’interni americano moderno. Definita dal The New Yorker “grande dame del design d’interni della West Coast”, ha creato 17 lezioni online disponibili e super accessibili (il costo è davvero irrisorio) sulla piattaforma Masterclass. Si parte dalle prime lezioni, che guidano i partecipanti tra le basi dell’interior design, fino ad arrivare alle ultime, per gestire con padronanza gli spazi e saperli utilizzare per raccontare storie.

C’è, poi, il Feng Shui: irrestistibile e affascinante, è il mondo in cui disciplina e intenzione si fondono con l’obiettivo di sprigionare tutto il potenziale di energia positiva che uno spazio racchiude. Se vi interessa formarvi, e, soprattutto, farlo con serietà, o anche solo approfondire, l’Accademia Italiana Architettura Feng Shui mette a disposizione un calendario di corsi online dedicati e di vari livelli. Tra gli appuntamenti, consultabili sul sito, vi sono in calendario anche alcuni eventi in formato webinar, a cui partecipare in date precise (non presuppongono, quindi, un percorso). Tra le proposte più interessanti dell’Accademia: “La psicologia delle Personalità Abitative” e i Laboratori di architettura Feng Shui.