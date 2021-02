In Nevada l’utopia di una città privata: tutto si paga in bitcoin e il sindaco lo fa il Ceo di un’azienda

NEW YORK – Se avete ventimila ettari di terreno nel deserto del Nevada, 250 milioni di dollari cash e un miliardo da investire, allora questa storia fa per voi. In caso contrario, accontentatevi di farci un salto. Le condizioni richieste non sono meno surreali del progetto che potrebbe nascere a nord dello Stato del Far West americano: città private costruite da zero in cui l’unica moneta corrente è il bitcoin, tutti i dati, dalle chiavi di casa al portafoglio sono in digitale, dunque niente banche, ma ville, palazzi, scuole, corti di giustizia, centri commerciali, parchi hi-tech e arene per ospitare l’e-gaming, gli sport elettronici in modalità videogame. Il sindaco potrebbe essere il Ceo di un’azienda, il governo locale in mano a un board di amministratori, con la stessa autorità dei commissari delle contee tradizionali, dunque con potere di decidere regolamenti, norme e tasse. Il fisco è un altro aspetto interessante: essendo tutte le transazioni in modalità digitale, accessibili, trasparenti, l’evasione fiscale sarebbe pari a zero.

Il governatore del Nevada, il democratico Steve Sisolak, ha lanciato un piano per la creazione di “Innovation zones”, aree dove le aziende high-tech potrebbero acquistare terreni e creare dal niente “smart city”, in cui tutto è elettronico, con un proliferare di criptovalute, droni e stampanti 3D. Il progetto è stato rivelato da un giornale locale, il Las Vegas Review-Journal, entrato in possesso della bozza di legge, ma poi è stato lo stesso governatore a confermare tutto su Twitter: “Sarei felice se questo progetto entrasse nell’agenda nazionale. Il piano aiuterà a rinforzare le infrastrutture e a dare lavoro”.

L’area aperta alle “Utopie” del nuovo millennio è a nord, nella zona di Sparks, in una landa desolata tra Reno e il parco del Plumas National Forest, al confine con la California. Là dove ora ci sono sabbia e ramarri, un giorno potrebbero sorgere città private ad alta tecnologia. L’idea del governatore, al momento ancora priva di atti concreti, sarebbe il classico uovo di Colombo all’americana: invece di utilizzare fondi pubblici, garantendo sgravi fiscali o finanziamenti, per favorire l’arrivo di investimenti lo Stato venderebbe i terreni, lasciando agli investitori tutti gli introiti, tasse comprese.

Se a questo punto la domanda è: ma a chi viene in mente di costruire una città privata?, la risposta è: a parecchi. Uno si chiama Jeffrey Berns, 59 anni, e da siti come Linkedin e Our People appare con lo stesso sorriso soddisfatto e identica posa, ma giacche diverse. Berns è il fondatore della company hi-tech Blockchains Llc, e tre anni fa ha acquistato per 170 milioni di dollari un’area di oltre 25 mila ettari nel Nevada. L’acquisto di terreni da parte di un miliardario americano può sembrare una sfida old style ma Berns aveva messo su uno staff di settanta persone per sviluppare il progetto di una città privata lungo il Truckee River, con parco tecnologico e un sistema di droni per consegne a domicilio. Il disegno realizzato nel 2018 da studi di archistar, tra cui Tom Wiscombe, e sul sito web dello studio ancora visibile con il nome di “Blockchain City”, mostra una città lunare, fatta di cubi, parallelepipedi e giardini pieni di palme esotiche.

Tra i punti oscuri, la diffidenza di chi dovrebbe mettere tutto in digitale, portafogli e chiavi di casa, ma su questo Berns prometteva massima sicurezza. La decisione del governatore potrebbe dare al miliardario il via per realizzare la sua utopia urbana. Non sarebbe il solo. I media locali parlano di altri potenziali investitori. Le aree attorno sono state acquistate da Google e Apple, mentre esiste già la Gigafactory Tesla di Elon Musk, il miliardario visionario che ha appena annunciato l’acquisto di un miliardo e mezzo in bitcoin. Gli analisti finanziari l’hanno definita la “mossa di un disperato”, ma forse non sono mai passati dal Nevada.