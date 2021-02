il-commissario-ricciardi,-anticipazioni-della-quarta-puntata

Il commissario Ricciardi anticipazioni quarta puntata: spoiler

Il commissario Ricciardi anticipazioni quarta puntata: lunedì 15 febbraio 2021 va in onda la quarta puntata della fiction. La regia è affidata ad Alessandro D’Alatri che noi di Tvserial.it abbiamo intervistato sabato 23 gennaio 2021 prima della conferenza stampa.

Questa fiction è tratta dai romanzi della serie Il commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni editi da Giulio Einaudi Editore. È una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl.

Nel cast spicca Lino Guanciale che interpreta Luigi Alfredo, il protagonista. Accanto a lui ci sono Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, Adriano Falivene, Marco Palvetti e Peppe Servillo.

Di seguito la trama e le anticipazioni della quarta puntata de Il commissario Ricciardi, in onda lunedì 15 febbraio 2021 su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa.

Il commissario Ricciardi anticipazioni episodio 4: Il giorno dei morti

È arrivato l’autunno. Napoli è celata sotto uno strato di nuvole e di nebbia. È un autunno piovoso.

Il corpo senza vita di un bambino viene trovato nella settimana dei Morti. Il suo nome era Matteo ma chiamato da tutti Tettè. È uno dei tanti scugnizzi che sopravvivono grazie a espedienti e stratagemmi nei vicoli di Napoli.

A una prima occhiata sembra che sia morto di stenti. Tuttavia Ricciardi (Lino Guanciale) scopre che forse non è così. Se Tettè fosse venuto a mancare per avvelenamento?

Luigi Alfredo continua a indagare. Quello che scopre lo mette davvero in difficoltà. Il Commissario è in pericolo di vita. Enrica (Maria Vera Ratti) si trova costretta a fare un voto.

Il commissario Ricciardi quando va in onda su Rai 1? Programmazione

Quando va in onda di Il commissario Ricciardi su Rai 1? Di seguito ti riportiamo la programmazione completa della fiction in prima tv. L’appuntamento è alle 21.25 circa:

Prima puntata – lunedì 25 gennaio 2021

– lunedì 25 gennaio 2021 Seconda puntata – lunedì 1° febbraio 2021

– lunedì 1° febbraio 2021 Terza puntata – lunedì 8 febbraio 2021

– lunedì 8 febbraio 2021 Quarta puntata – lunedì 15 febbraio 2021

– lunedì 15 febbraio 2021 Quinta puntata – lunedì 22 febbraio 2021

– lunedì 22 febbraio 2021 Sesta puntata – lunedì 1° marzo 2021

ATTENZIONE: la programmazione de Il commissario Ricciardi su Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Il commissario Ricciardi in diretta e in streaming

Il commissario Ricciardi in diretta sia in streaming on demand è disponibile su RaiPlay. Nel caso tu non la conosca, ecco le informazioni essenziali. RaiPlay è una piattaforma gratuita targata RAI. Per accedervi basta andare sul sito ufficiale o scaricare l’app per iOS e Android. Una volta effettuato l’accesso puoi guardare tutti i programmi disponibili nel catalogo.