il-cantante-mascherato-stroncato:-“una-porcheria-e-pure-un-flop”

È il direttore di FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana, che demolisce lo show condotto da Milly Carlucci, “Il Cantante Mascherato” e lo mette a confronto con l’Halftime Show di The Weeknd durante il Super Bowl.

Parole durissime quelle di Enzo Mazza che ha letteralmente stroncato Il cantante Mascherato, che va in onda in prima serata, il venerdì, su Rai 1, e che è alla seconda edizione. Un commento da parte del direttore di FIMI su Twitter, che ha provocato subito una discussione social.

Enzo Mazza, direttore di FIMI stronca Milly Carlucci

Lasciando il proprio commento su Twitter, il direttore Mazza ha fatto discutere molto i social, dividendo i commenti tra i fan del programma e chi invece non lo apprezza affatto. Enzo Mazza, fondatore di FIMI ( che si occupa di stilare la classifica degli album e dei singoli musicali più venduti nel nostro paese), dopo aver visto l’Halftime Show di The Weeknd, durante il Super Bowl, ha scritto un tweet che è stato ripreso da numerosi siti e blog.

Il Cantante Mascherato definito “una porcheria”

Il commento, infatti, oltre ad augurare al nostro paese di imparare a fare “show musicali come l’Halftime Show del Super Bowl” distrugge Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci che è stato definito “porcheria” e “flop di ascolti”.

“Ma invece di importare porcherie come Il Cantante Mascherato, che peraltro sono pure un flop di ascolti, non potremmo imparare a fare show musicali come l’Halftime Show di questa notte?”.

Il Cantante Mascherato, veleni immotivati?

Insomma, Enzo Mazza picchia duro oltre che sulla “qualità del programma”, pure sugli ascolti e parla di flop dal punto di vista dello share. Ma, come dice Biccy, se mettiamo a confronto lo share del 2020, durante la prima edizione, e di quello del 2021, non è che poi possiamo parlare di flop.

Le prime due puntate de Il Cantante Mascherato della scorsa edizione hanno fatto rispettivamente il 20,85 ed il 19,53% di share; mentre quest’anno le prime due puntate si sono arenate al 16% (più precisamente 16,15 la prima e 16,18 la seconda). I fan dello show della Carlucci affermano che non si può affermare che un 16% di share in una serata come quella del venerdì, possa essere definito un flop

