Harry e Meghan: gran sorpresa negli Stati Uniti. La notizia della coppia reale fa il giro del web.

Harry e Meghan (Getty Images)

Grande sorpresa da parte di Harry e Meghan: i duchi di Sussex, a gran sorpresa, hanno preso parte a una videochat su Zoom non in programma. Si trattava di un appuntamento organizzato da Get Lit Poetry, un’associazione culturale senza scopo di lucro che ha come obiettivo quello di diffondere la poesia tra i giovani statunitensi così da combattere l’analfabetismo. La conversazione procedeva normalmente tra uno spunto e un altro quando, all’improvviso, è arrivata la sorpresa che ha lasciato tutti i partecipanti a dir poco a bocca aperta.

Harry e Meghan, sorpresa in diretta video



Si è trattata della prima apparizione pubblica per la coppia britannica in questo nuovo 2021. “Abbiamo riservato il meglio per ultimo! Indovina chi ha sorpreso la nostra lezione di poesia questo fine settimana?! Il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex. Sono stati magici, gentili e interessati alla poesia! La duchessa ha anche condiviso alcune delle sue linee di poesie preferite. Siamo così grati per la loro visita in onore del Black History Month. Diventa l’esperienza più epica nella storia di Get Lit”, si legge sulla pagina Instagram dell’ente.