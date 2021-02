grande-fratello-vip-5:-andrea-zenga-rivela-cosa-pensa-della-sorella-di-andrea-zelletta

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 5, la sorella di Andrea Zelletta, Alessia, ha fatto il suo ingresso nella casa per dichiararsi ufficialmente ad Andrea Zenga.

La settimana scorsa, infatti, Alfonso Signorini aveva mostrato alcuni tweet eloquenti della ragazza che facevano proprio riferimento a quanto le piacesse il gieffino, coinquilino del fratello. Ebbene, ieri sera Alfonso Signorini avrebbe voluto concedere una chance alla ragazza, permettendole di parlare a tu per tu con Andrea Zenga.

Alessia Zelletta si sarebbe mostrata sfrontata, attirando le simpatie del conduttore e del pubblico. E ad Andrea Zenga avrebbe rivolto queste parole:

Sei genuino, molto pulito, molto vero e molto tranquillo. Io sono un po’ pazza e un po’ frizzante. Tu giustamente mi hai detto che non mi conosci ed infatti sono qua. Fuori ci facciamo un aperitivo solo noi due, poi vediamo. Non sono una che accetta un no come risposta.