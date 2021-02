Spread the love











La show girl Pamela Prati si ricandida per una nuova edizione del GFVip 6 che dovrebbe iniziare il prossimo autunno Non è ancora finita la quanta edizione del Grande Fratello Vip 5 che si pensa già alla prossima. Ormai manca un mese esatto per la fine di questa stagione a meno che i concorrenti dopo […]

L’articolo GFVip 6, Pamela Prati si ricandida: “Voglio riprovarci non mi sono divertita abbastanza” proviene da Leggilo.org.

