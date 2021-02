gf-vip,-zorzi-“vittima”-del-terribile-andrea-zenga

Tommaso Zorzi di recente è stato vittima di uno scherzo organizzato da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due hanno fatto trovare all’influencer un bigliettino in cui Andrea confessava i suoi sentimenti a Rosalinda. Ovviamente tutti i coinquilini erano d’accordo!

Tutti nella casa sanno quanto Tommaso Zorzi sia interessato agli scoop, per questo motivo i suoi coinquilini hanno deciso di organizzargli uno scherzo. Ad architettare il tutto sono stati Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, i due però sono stati aiutati da tutti i gieffini.

Zenga ha fatto finta di scrivere un bigliettino per Rosalinda, in cui confessava i suoi sentimenti per l’attrice. Il ragazzo però, invece di consegnare immediatamente ciò che ha scritto alla Cannavò ha nascosto il bigliettino in modo che Tommaso lo trovasse.

Tommaso trova il bigliettino

Tommaso appena ha trovato il bigliettino è corso in camera con Stefania Orlando per leggerlo; a quanto pare Zenga ha scritto: “Credo che ormai sia evidente quello che provo per te”. I Zorlando leggendo questa dichiarazione d’amore sono rimasti senza parole, e sono del tutto caduti nello scherzo organizzato per loro.

Leggi anche: GF Vip, il segreto di Rosy: con Zenga è amore?

A questo punto, Tommaso e Stefania hanno continuato a discutere di quello che avevano letto in cucina la Orlando ha quindi sottolineato: “Non è stato ancora consegnato, però amore… più esplicito di così si muore!”. Mentre Tommaso soddisfatto ha risposto dicendo:

“Questo è uno scoop. Devo parlare con Alfonso. Ho lo scoop. Alfonso se mi stai guardando, ho uno scoop”.

I due poi, poco prima di iniziare il pomeriggio radiofonico hanno annunciato a tutti i coinquilini di avere uno scoop esclusivo. Tutti i coinquilini complici di Rosalinda e Andrea hanno assecondato Tommaso e curiosi gli hanno chiesto di cosa si trattasse.

Solo durante lo spazio radiofonico Tommaso e Stefania hanno scoperto che in realtà si trattava di uno scherzo, e a quanto pare non l’hanno presa per nulla bene!