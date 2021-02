gf-vip,-zorzi-censurato:-parole-a-luci-rosse

Zorzi ha l’ormone fuori controllo e rivela che, appena esce ,“va con il primo che trova” e, magari ,fuori la porta della Casa, potrebbe esserci ad attenderlo un ex gieffino. Giacomo Urtis, dopo la diretta di lunedì sera, si è lasciato andare a delle confessioni proprio su Tommaso.

Oltre cinque mesi nella Casa, e la reclusione forzata comincia a farsi sentire per i vipponi: così ecco che a Tommaso escono parole e termini che sono stati subito censurati dalla produzione del Grande Fratello Vip, con un cambio di inquadratura.

GF Vip, rinchiusi da oltre 5 mesi i vipponi sclerano

Rinchiusi nella Casa del Grande Fratello Vip ormai dal 14 settembre e i vipponi dovranno continuare questa reclusione, a meno che saranno eliminati, fino al 1° marzo: un vero e proprio record di durata per la trasmissione condotta da Signorini. Una durata che ha fatto decidere, infatti, Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci ad andarsene, abbandonando il reality, appena hanno saputo dell’allungamento del programma.

GF Vip, reality allungato: Zorzi in crisi

Tra chi ha non ha vissuto bene l’allungamento del reality, c’è proprio Tommaso Zorzi. Amatissimo vippone e anche uno dei papabili vincitori del Grande Fratello vip. Di certo per l’influencer, al termine del reality, ci sarà un futuro in televisione, si parla pure di una poltrona da opinionista a L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi: insomma, ha la strada appianata.

Zorzi è stato colpito da vere e proprie crisi di nervi appena ha saputo del posticipo dell’ultima puntata del reality, tanto da minacciare di abbandonare la Casa, salvo poi cambiare idea, spinto sia dagli inquilini che dalla produzione.

Tommaso fuori controllo: parole hot e scatta la censura

Ma ora, come racconta LiberoQuotidiano, sta facendo il conto alla rovescia per andarsene. Impaziente è dire poco, infatti, Zorzi ha cominciato a sproloquiare. Le telecamere del reality hanno registrato un suo sfogo che è diventato bollente: Tommy, infatti, ha iniziato un discorso dicendo che appena esce è pronto ad andare “con il primo che trova“, aggiungendo poi particolari e frasi irripetibili, tanto che la regia del GF Vip, ha dovuto staccare. Insomma, è stato censurato: ormoni sull’orlo di una crisi di nervi

GF Vip, Urtis e la cotta per Zorzi: “È proprio bono”

E chissà se l‘ex gieffino e chirurgo estetico dei vip, Giacomo Urtis, avrà ascoltato le parole dell’influencer: in quel caso, crediamo che sarà il primo ad attenderlo fuori della Casa del GF Vip, al momento dell’uscita, sperando che l’influencer tenga fede a quanto paventato.

L’ex gieffino, infatti, aveva ammesso di avere una cotta per Tommaso Zorzi, col quale ha un rapporto di amicizia da, ormai, diversi anni. Giacomo su Twitter, dove ha scritto:

“Comunque ho visto Tommaso in studio… è proprio bono”.

Ma come reagirà Zorzi alle avance di Giacomo Urtis? Già qualche settimana fa, dopo aver scoperto che il medico aveva una cotta per lui, l’influencer aveva riso sulla questione, ammettendo di non aver mai pensato ad Urtis come ad un possibile fidanzato. Ed aveva detto: