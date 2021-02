GF Vip: Stefania Orlando e l’abbraccio speciale di papà

Nella casa del Grande Fratello Vip è entrato il papà di Stefania Orlando, che ha vissuto con la figlia attimi davvero di grande emozione. Papà e figlia si abbracciano nella scatola degli abbracci. Un abbraccio speciale carico di sentimento e di quell’orgoglio di quell’amore che poche volte si sono detti.

Stefania Orlando si è “bevuta” ogni singolo attimo vissuto da alcuni suoi coinquilini con i rispettivi papà. Si è commossa, ha provato emozioni forti. E ha sognato di poter vedere e riabbracciare anche lei il suo papà. Con il quale c’è un legame davvero profondissimo, anche se poche volte – e solo più recentemente – si sono dette “ti voglio bene”.

Quando viene chiamata nel giardino del cucurio, dove c’è la scatola degli abbracci, già sospetta che finalmente sia arrivato il suo turno di rivedere il suo papà. Prima di incontrarlo, Alfonso Signorini chiede alla conduttrice di parlargli di suo padre e lei lo descrive così:

“Papà ci ha amato moltissimo. Era severo. Ho un ricordo di un papà sicuramente presente ma con il quale non ho avuto un dialogo. A mio padre devo chiedere scusa per essere stata una figlia un po’ troppo orgogliosa. Il nostro rapporto non è mai andato nel profondo. Non c’è mai stato da parte sua e quindi neanche da parte mia e di mio fratello il famoso ti voglio bene. Un giorno mi ha detto che dovevo portargli rispetto perché ero mio padre e allora io gli ho detto di fare davvero il padre e di abbracciarmi e dirmi che mi voleva bene. Lo ha fatto”.