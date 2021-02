GF Vip, Salemi svela: “Nella Casa è entrato un sacerdote”

Lo ha rivelato la fidanzata di Pierpaolo parlando con Dayane, ma lo hanno confermato anche alcuni inquilini. Un prete ha parlato con Dayane, è lei che lo ha richiesto, per aver un conforto spirituale dopo la morte del fratello.

Dopo settimane di dissidi tra Giulia Salemi e Dayane Mello è finalmente arrivata la pace: una tregua tra le due coinquiline, a seguito del grave lutto che ha colpito la modella brasiliana, disperata per la morte del fratello Lucas. La produzione del reality ha voluto confortarla da questo terribile lutto, permettendole di ricevere telefonate, di seguire la veglia, di parlare con uno psicologo e avere il conforto di un sacerdote.

GF Vip, Dayane ha incontrato un prete

La fidanzata di Pierpaolo parlando con la Mello, come scrive Biccy, ha rivelato che Dayane ha parlato con un sacerdote, che lei stessa ha richiesto perché, considerato dalla stessa modella, una figura che poteva darle conforto. La Salemi ha infatti detto:

”Il prete che l’altro giorno ti ha detto che evidentemente tu sei una persona che può reggere una cosa del genere, poi ha aggiunto che alla fine doveva andare così“.

Dayane a quel punto ha annuito e spiegato che ora le rimaneva difficile piangere, che si era sentita bloccata:

“Avevo bisogno di una credenza, di una fede, che in quel momento solo lui poteva darmi. Calcola che io ho pianto per un giorno intero e avevo bisogno di quello. Adesso non riesco, è come se fossi bloccata“.

GF Vip, la Salemi consola Dayane: “Tornerai presto ad essere felice”

Dopo aver abbracciato l’amica, Giulia Salemi ha continuato a consolarla: le ha detto che il dolore fa parte della vita e che, quando meno se lo aspetterà, tornerà ad essere felice. “Ti sei fatta conoscere e molte persone adesso ti apprezzano di più“:

"Hai pianto talmente tanto che i tuoi occhi sono secchi. Però va bene così, è un processo giusto. Purtroppo la vita nel bene e nel male è così, ti regala e ti toglie. Ad oggi non capisci il perché, ma forse lo capirai in futuro.

Secondo me quando meno te lo aspetti tornerai alla felicità vera e duratura. Calcola che questo GF Vip ti darà tante cose, le persone ti hanno conosciuta bene, come mai prima d’ora. Poi la gente ha visto la coppia tua con Rosalinda, perché per me è amore il vostro, anche se non avete consumato“.

Insomma, la Salemi ha voluto stare vicino a Dayane in questo terribile momento. La modella brasiliana ha avuto, come giusto, tutto l’appoggio possibile: dai suoi coinquilini, che si sono stretti a lei, alla famiglia sentita al telefono; ha potuto seguire cerimonia e veglia dal Confessionale, ha parlato con una psicologa, per riuscire ad elaborare nel migliore dei modi il terribile lutto, e non per ultimo, anche con un sacerdote.