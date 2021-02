gf-vip:-ruta,-de-grenet-e-zenga-in-nomination

Nomination a tre al Grande Fratello Vip: rischiano di uscire della casa del Grande Fratello Vip venerdì 12 febbraio 2021 Maria Teresa Ruta (la vippina più votata dai suoi coinquilini) e Samantha De Grenet e Andrea Zenga (non salvati dagli altri vipponi nella catena di salvataggio.

Le nomination del Grande Fratello Vip di lunedì 8 febbraio 2021 si sono svolte in maniera particolare: prima i vipponi sono stati chiamati a fare una catena di salvataggio, quindi all nomination classiche, con i piramidali. Maria Teresa Ruta viene invitata a escare una carta per stabilire quale inquilino della casa più spiata d’Italia debba dare il via alla catena di salvataggio.

La catena di salvataggio del GF Vip

La Ruta pesca la carta con il volto di Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e donne decide di salvare dal televoto Rosalinda Cannavò, “perché il nostro è un rapporto solido da quando abbiamo iniziato il Grande Fratello. Merita di andare avanti e vorrei che si salvasse da questo televoto”. Rosalinda è molto emozionata: “Salvo Tommaso perché secondo me lui si merita davvero la finale”. Tommaso Zorzi salva Stefania Orlando “perché è stata la mia compagna di merende sin dal primo giorno e non posso pensare di fare questo percorso senza di lei”.

Stefania salva Maria Teresa – pace fatta, dunque? – “perché è sempre stata la mia spalla”. Maria Teresa deve fare la scelta decisiva: sono rimasti Andrea Zenga, Giulia Salemi e Samantha De Grenet. Alla fine decide di salvare “Giulia perché è entrata prima in questa casa, ha dato tanta allegria e apprezzo molto le sue imperfezioni che mi fanno innamorare di lei”. Samantha e Zenga sono i primi nominati di questa sera.

Le nomination del GF Vip

I vip vengono poi chiamati a fare poi le vere proprie nomination con i piramidali. La prima è Samantha De Grenet che pesca il piramidale nero e deve fare la nomination palese: nomina Giulia Salemi “perché sei la persona che ha avuto meno contatti con me in questi ultimi giorni”. Maria Teresa Ruta va in confessionale e fa il nome Andrea Zelletta “perché anche se parliamo e cuciniamo insieme io gli ho spiegato che provo anche un affetto per Pierpaolo che è molto suo amico ma lui di questo affetto a volte è geloso”.

Zelletta fa la nomination palese e punta il dito contro Maria Teresa, perché ha sentito l’audio del confessionale della coinquilina. Rosalinda Cannavò nel confessionale sceglie di nominare Maria Teresa “perché ci sono delle cose che non mi tornano. Anche stasera ha raccontato delle cose poco chiare. Non mi convince molto”.

Tommaso nomina l’amica Maria Teresa

Dello stesso avviso è Tommaso Zorzi che dal confessionale dice: “La situazione è la seguente, io stasera perdo la verginità e nomino una persona che non ho mai nominato. La bugia di stasera mi mette una crepa sull’affresco di Maria Teresa Ruta. La nomino perché le voglio bene”.

Giulia e Stefania sempre più lontane

Giulia Salemi pesca il piramidale nero: “Nero sincero, nomino Tommy perché so che mi hai nominato”. Tommaso replica: “Ora ti sentirai una m***a per tutta la settimana”. E Giulia: “Non mi hai nominato?”. Tommaso: “No”.

Stefania Orlando va in confessionale: “Io devo tornare su Giulia che è la persona con cui non ho più dialogo ultimamente. È una persona che non prende bene le cose che dici, è permalosa e poi mi ha accusato di parlarle alle spalle, cosa che non è assolutamente vero. Le cose che ho detto in confessionale gliele ho anche dette in faccia. Non voglio passare per quella che dice le cose alle spalle. Io le cose che penso le dico”.

Andrea Zenga nomina Maria Teresa perché è rimasto male dalla storia di Baccini. Pierpaolo Pretelli va in confessionale e nomina Stefania “perché mi aspettavo che andasse a parlare con Giulia prima di nominarla. Dayane Mello in confessionale nomina “Stefania perché non è stata sincera con Giulia”.

La più votata dal gruppo è Maria Teresa Ruta che con tre nomination si affianca a Samantha De Grenet e Andrea Zenga.