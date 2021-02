gf-vip,-alda-d’eusanio-querelata-anche-da-aragozzni

Dopo la querela presentata dalla cantante Laura Pausini e dal suo compagno Paolo Carta, ecco che Alda D’Esanio si becca un’altra denuncia da un noto personaggio, anche lui oggetto di alcune dichiarazioni da parte della giornalista.

Nuovi guai per gli scivoloni (più di uno) di cui si è resa protagonista Alda D’Eusanio prima di essere squalificata ed uscire all’istante dalla Casa del Grande Fratello Vip.

“I miei legali l’hanno querelata stamani”, ha detto il produttore Adriano Aragozzni citato dall’ex gieffina in un commento riguardante Mia Martini

In una settimana di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio ne ha dette diverse di castronerie, cattiverie e commenti infamanti.

Ha iniziato pronunciando la parola “neg*o (salvata da un televoto flash chiesto da Signorini al pubblico), poi l’accusa sul compagno della Pausini (“la mena”, “la crocchia”) tanto che è subito scattata una querela, e poi lo scivolone contro il produttore Adriano Aragozzini. La giornalista ha dichiarato che il produttore avrebbe “distrutto Mia Martini“ ed ha detto:

Ovviamente l’uomo non l’ha presa bene e a Dagospia ha rivelato di aver già denunciato l’ex gieffina.

Aragozzini non ci sta, e segue l’esempio della Pausini e denuncia la D’Eusanio. Parla di notizie false e inventate sul conto di Mia Martini, anzi al contrario lui “l’ha resuscitata” prendendola al Festival del 1989, andando contro tutti, contro il parere di molti artisti e funzionari.

Adriano Aragozzini rivela la grande amicizia e stima con la sorella di Loredana Bertè e parla di un “rapporto fantastico” con Mia.

“Sono notizie false inventate e destituite da qualsiasi fondamenta quelle sulle parole di Alda D’Eusanio al GFV. Tutti in Italia sanno che io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari delle case discografiche.

In 5 anni che ho organizzato il Festival (3 da patron assoluto e 2 da produttore esecutivo per conto della Rai), Mia ha partecipato 3 volte. Inoltre ho avuto sempre con Lei un rapporto fantastico che Lei ha ricambiato in ogni intervista sui giornali ed in televisione parlando di me in modo meraviglioso. Inoltre l’ho portata al tour ‘’Sanremo in the world’’ a Tokyo, New York, Toronto, San Paolo del Brasile e Francoforte in Germania.