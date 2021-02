I frollini salati alle erbe sono uno sfizio perfetto per l’ora dell’aperitivo, sono dei veri e propri frollini realizzati con una simil pasta frolla salata, arricchita con parmigiano ed erbe.

La ricetta che vi proponiamo tuttavia, è molto semplice e personalizzabile come preferite, basterà infatti cambiare il mix di erbe utilizzate o aggiungere una spezia per ottenere biscotti sempre diversi.

Essendo biscotti a base di burro, potete pensare di prepararli in largo anticipo e conservarli ben chiusi in una scatola di latta o un barattolo di vetro a chiusura ermetica. Si manterranno tranquillamente per diversi giorni.

Provateli e trovate il mix di erbe e/o spezie che preferite, preparate il vostro cocktail o aperitivo preferito e gustateli!

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

180 g Farina 00

65 g Burro

30 g Grana Padano grattugiato

1 Uovo

1/2 cucchiaino Sale

1 e 1/2 cucchiaio Erbe Aromatiche fresche miste (maggiorana, erba cipollina, timo…)

Preparazione

Per preparare la ricetta dei frollini salati alle erbe, mettete nel bicchiere del mixer la farina, il burro, il grana e il sale.

Aggiungete anche le erbe aromatiche che preferite e l’uovo. Frullate tutto per pochi secondi, fino a che non si forma una palla.

Prendete l’impasto, trasferitelo su un piano di lavoro e lavoratelo a mano per qualche secondo, giusto per compattarlo un po’. Avvolgetelo con la pellicola e mettetelo a riposare in frigorifero per mezz’ora. Riprendete l’impasto e stendetelo, aiutandovi con un matterello e poca farina per spolverare il piano di lavoro. Dovrete ottenere una sfoglia dello spessore di circa 2-3 mm.

A questo punto ritagliate i biscotti della forma che desiderate. Praticate dei fori sui biscotti con i rebbi di una forchetta, quindi trasferiteli su una teglia antiaderente o rivestita di carta forno.

Cuocete i biscotti in forno caldo a 200° gradi per 10-12 minuti o finché non diventano dorati. Sfornateli, fateli raffreddare qualche minuto in teglia, quindi trasferiteli su una gratella per farli raffreddare completamente. Serviteli subito o chiudeteli in una scatola di latta o un barattolo a chiusura ermetica.