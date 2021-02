fabrizio-corona-e-le-infuocate-notti-d’amore:-“mi-raggiunge-a-casa-mia”

Fabrizio Corona ha rilasciato delle sconcertanti dichiarazioni riguardo la sua vita sessuale e la sua amante che di notte lo raggiunge a casa

Fabrizio Corona sembrerebbe ricavare una sorta di piacere nel parlare della sua vita sessuale. Di recente ha rilasciato una dichiarazione che ha dell’incredibile, decidendo di raccontare come ha vissuto l’astinenza durante il periodo di reclusione.

Lo ha fatto intervistato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Nell’intervista parla non solo del periodo in cui è stato privato della libertà e di come il ritorno alla vita normale sia stato più complicato del previsto.

Stando a quanto dice in prigione veniva riempito di psicofarmaci, “Per i primi tre mesi in carcere l’istinto sessuale svanisce a causa degli psicofarmaci che ti somministrano per rincoglionirti e farti passare le giornate. Poi ad un certo punto ti devi svegliare”.

Una volta fuori ha subito le conseguenze di ciò che gli è stato somministrato. anticipatamente al periodo di reclusione, la sua vita sessuale era regolare. In seguito però il desiderio divenne meno forte a causa dell’effetto dei farmaci, ecco spiegato il motivo della pillola azzurra. Sembrerebbe però che questo difficile periodo sia alle spalle, grazie anche alla sua nuova compagna

Fabrizio Corona: le notti sono infuocate a casa dell’ex paparazzo

È un periodo particolare della vita di quello che fu il più famoso dei fotografi dei Vip. In questi giorni avrebbe dovuto rivelare la data del suo matrimonio con la cinquantasettenne Lia Del Grosso, sembrerebbe però che questa idea sia ormai naufragata.

Ebbene si, Fabrizio Corona non riesce proprio a mettere la testa apposto. Nonostante la promessa di matrimonio fatta da diversi mesi passa molto del suo tempo in compagnia di Asia Argento. Inizialmente non era chiaro il loro rapporto, dopotutto chi meglio di lui sa come rendere la propria vita uno “show” per i social.

Date le recenti dichiarazioni a cui si è lasciato andare di recente sembrerebbe che tra lui ed Asia effettivamente ci sia qualcosa. “Lei ogni quindici giorni viene a casa mia a Milano, a dormire da me, con me… siamo amici con turbamento”.

Una storia d’amore che si può definire passionale, nonostante i due si vedano ad intermittenza ma comunque con uno stile sopra le righe che si addice ad entrambi. Riusciranno a tirare fuori il meglio l’uno dall’altra? Oppure si abbandoneranno alla sregolatezza?