enzo-iacchetti-e-la-fidanzata-segreta:-“4-anni-di-relazione”

Una relazione nascosta e durata quattro anni. Protagonista Enzo Iacchetti, tutto svelato in queste settimane

Enzo Iacchetti (Instagram)

Quanto può essere difficile, per un personaggio del mondo dello spettacolo, tenere segreta una storia d’amore? Molto, forse addirittura troppo per riuscire a viverla in maniera serena e come ogni fidanzamento meriterebbe. Eppure c’è chi riesce, anche se poi i nodi, va da sé, vengono sempre al pettine.

Strano ma vero, anche volti più che noto della televisione, personaggi che hanno scritto la storia del piccolo schermo, riescono a nascondere le proprie relazioni. Ci è riuscito egregiamente Enzo Iacchetti, attore e conduttore che di questi tempi tiene compagnia agli italiani tutte le sere con ‘Striscia la notizia’.

La vita privata del presentatore cremonese finì già qualche anno fa al centro dell’attenzione mediatica, vista la relazione con la velina Maddalena Corvaglia, di quasi 30 anni più giovane di lui. Un flirt poi naufragato, ma Enzo sembra esserci nuovamente cascato.

Perchè anche l’ultima relazione “segreta”, emersa proprio nelle scorse settimane, ha visto protagonista una bellissima ragazza anche lei molto giovane.

Enzi Iacchetti, svelata la relazione segreta

A raccontare tutto è stata proprio la ragazza, Rosi Zamboni, influencer conosciuta come Roxy. Un nome che a molto non suonerà poi cosi nuovo, visto che la ragazza nativa di Bergamo è già finita al centro del gossip televisivo.

Fu lei, infatti, a finire in mezzo ad un clamorosa indiscrezione riguardo una presunta storia con Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De Andrè. Un confronto tra le due donne vide protagonista proprio Roxy in quel del ‘Grande Fratello Vip’.

Rosi ed Enzo, la lettera della rivelazione

A rendere pubblica la relazione tra i due, durata addirittura quattro anni, è stata proprio la prosperosa influencer, in una lettera pubblicata sul settimanale ‘DiPiù’. Roxy ha vuotato il sacco, sorprendendo tutti.

“Enzo, soffro a non vederti. Ti dissi che non aveva senso vederci all’oscuro del mondo: io desideravo una storia normale, alla luce del sole. Altrimenti addio. Ti misi di fronte a una scelta e smettemmo di vederci ma ora mi manchi davvero troppo e se tornassi indietro rispetterei la tua scelta e ti aspetterei”, le parole di Rosi.

Insomma, oltre ad essere durata diverso tempo, il rapporto tra i due è ormai terminato. La ricerca di tranquillità di Enzo sarebbe alla base di tutto. I due torneranno insieme? Difficile prevederlo.