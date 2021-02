Spread the love











Elisabetta Gregoraci ha compiuti 41 anni e per la speciale occasione ha passato un week end romantico insieme al figlio e all’ex marito Flavio Briatore. Ritorno di fiamma in vista? Tanti auguri ad Elisabetta Gregoraci che ha appena compiuto 41 anni. La bella show girl calabrese per festeggiare il grande giorno ha deciso di passare […]

L’articolo Elisabetta Gregoraci compie 41 anni, la romantica dedica di Briatore proviene da Leggilo.org.

