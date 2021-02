chiara-ferragni-e-fedez-in-un-docu-reality-in-stile-«sandra-e-raimondo»,-per-amazon-prime-video

Spread the love











Il giornalista Santo Pirrotta su TV8 lancia una clamorosa indiscrezione: Chiara Ferragni e Fedez saranno protagonisti di un docu-reality, in stile «Sandra e Raimondo» per il servizio streaming Amazon Prime Video.

L’indiscrezione parla chiaro, sarebbe in produzione un docu-reality su Chiara Ferragni e Fedez. La coppia più social e ricercata d’Italia è costantemente attiva sui social, dove condivide i momenti più significativi della propria quotidianità con i followers. Tuttavia, questo potrebbe non bastare. I Ferragnez sarebbero intenzionati a produrre una serie documentaristica, per mostrare ancora più dettagli riguardo la vita della loro famiglia.

Chiara Ferragni e Fedez in un docu-reality

Sempre più novità riguardano la famiglia più attiva – socialmente parlando – di Milano. La bionda influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez, che si sono uniti in matrimonio nel 2018, si apprestano ad ingrandire la famiglia. Dopo la nascita del piccolo Leone, la coppia è in attesa di una bimba.

Nel futuro di questi due giovani genitori, però, ci sono anche molti impegni lavorativi. Lei impegnata nel mondo della moda e lui in quello della musica, non per questo rinunciano a trascorrere quanto più tempo in casa con la propria famiglia. Sarà proprio questo il centro del loro prossimo lavoro insieme.

Per il momento, la notizia rimane un’indiscrezione, non confermata dai diretti interessati. Tutto ciò arriva dal programma televisivo “Ogni Mattina” di Tv8 e, più precisamente, dalla rubrica di gossip “Un Santo in paradiso“. In questa occasione, il giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta ha anticipato che Chiara Ferragni e Fedez sono protagonisti di un docu-reality di prossima uscita, prodotto per Amazon Prime Video. Un progetto che, al momento, è protetto da un vincolo di segretezza, la cui trasgressione potrebbe prevedere il pagamento di una penale salatissima per la coppia.

Uno show in stile «Sandra e Raimondo»

A fornire alcuni dettagli su questo progetto, al momento, è solo Santo Pirrotta. Il giornalista afferma che il docu-reality, con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez, è destinato alla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. Uno show Tv che si pone al crocevia tra la celebre sit-com “Casa Vianello” e il più moderno e glamour “Al passo con i Kardashian“.

Non c’è dubbio che, insieme, la founder di The Blonde Salad e il noto rapper, che parteciperà a Sanremo 2021, potranno dare vita a uno show divertente e pieno di dettagli interessanti. Secondo il giornalista di Tv8, le riprese vengono realizzate nell’appartamento della coppia, dove la famiglia è seguita da varie telecamere per quasi tutta la giornata.

Dalle affermazioni di Pirrotta, deduciamo che i lavori sono già in corso. Chiara Ferragni sarebbe sempre tranquilla e a suo agio con una telecamera in giro per casa, mentre – secondo le parole del giornalista stesso – Fedez avrebbe reagito infuriandosi in alcune occasioni di ripresa.

