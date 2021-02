chiacchiere-e-cioccolaccio:-la-ricetta-di-sal-de-riso

Sal De Riso ovviamente fa anche le chiacchiere, e non solo classiche. «Per il periodo di Carnevale, prepariamo una serie di frittelle. Alcune farcite con diverse creme: vaniglia, cioccolato, pistacchio, caffè. Poi le castagnole preparate con nocciole in polvere e una pasta bignè con mele Annurca, uvetta e cannella. Non mancano mai le chiacchiere, in due versioni: quelle classiche alla vaniglia e profumo di agrumi, e una variante al cacao arancia e anice». Ma non solo, perché nella sua pasticceria le serve anche con il Cioccolaccio; e non ci sono errori di ortografia. «Il Cioccolaccio è una golosa crema al cioccolato fondente servita con cubetti di cedro Diamante e pinoli tostati. In pasticceria serviamo questi tipi di dolci con delle salse colorate creando delle piccole gocce per simulare i coriandoli». Ecco la ricetta per farlo a casa.

Ingredienti per il Cioccolaccio

400 ml acqua



160 g zucchero



100 g cacao in polvere amaro



15 g amido di mais



70 g cioccolato fondente al 70%



125 g latte condensato



50 g burro fresco



2 g sale



60 g pinoli



100 g cedro candito

Procedimento

In un pentolino capiente, miscelate lo zucchero con il cacao, l’amido di mais e il sale. Stemperate le polveri con l’acqua pian piano con l’aiuto di un frustino. Unite il latte condensato e cuocete a fuoco moderato come se fosse una crema pasticcera.

Lasciate bollire il Cioccolaccio per circa 2 minuti e toglietelo immediatamente dalla pentola rovesciandolo in un contenitore d’acciaio. Inserite nella crema ancora calda il cioccolato fondente e raffinate con l’aiuto di un minipimer.

Quando avrà una temperatura di circa 40°C inserite il burro ed emulsionate bene. Riempite delle coppette di vetro mono porzioni e decorate con pinoli e cubetti di cedro candito.

Ingredienti per le chiacchiere

100 g burro



10 g sale



75 g zucchero



3 uova intere



500 g farina 00



1 bacca di vaniglia bourbon



1 cucchiaino di cannella



1 cucchiaino di zest di bucce di arance e limone

Procedimento

In un contenitore capiente, miscelate lo zucchero con la cannella, la polpa della bacca di vaniglia e il sale. Unite il burro morbido e amalgamate alternando con le uova, il vino bianco e la buccia grattugiata di agrumi. Fate una pastella liscia e ben miscelata e unite infine la farina setacciata.

Impastate con le mani fino a ottenere un impasto liscio e leggermente elastico. Lasciate riposare l’impasto in frigo ricoperto con pellicola trasparente per circa un ‘ora.

Con l’aiuto di una macchina per pasta fresca, stendete l’impasto a uno spessore di circa 1 mm. Tagliate e bucate le chiacchiere a vostro piacere e friggetele in olio di girasole alto oleico, girandole più volte.

Sgocciolate bene e lasciate raffreddare su carta assorbente e una volta fredde servitele spolverate con zucchero al velo.